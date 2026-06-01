SAN PEDRO: Intervenciones y procedimientos pilicial del fin de semana

Durante las tareas preventivas y operativos de seguridad desarrollados por distintas dependencias de la Unidad Regional XIV, se concretaron diversos procedimientos con resultados positivos.

▪️ Comisaría Secc. 1ra San Pedro: Se procedió a la aprehensión de dos masculinos vinculados a un hecho de hurto denunciado en esta ciudad, lográndose además el secuestro de elementos sustraídos, entre ellos un bidón con combustible y prendas de vestir, posteriormente reconocidos por el damnificado.

▪️ Comisaría Secc. 1ra San Pedro: Como resultado de los controles preventivos realizados en la jurisdicción, fue aprehendido un masculino por infracción a la Ley XIV N° 5 (C.P.P.M.), procediéndose además a la retención de una motocicleta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, tras constatarse resultado positivo de alcoholemia.

▪️ Cría. Tobuna: Durante recorridas de prevención efectuadas en la localidad, efectivos policiales detectaron a un individuo en actitud sospechosa, procediendo a su aprehensión y al secuestro de un arma de fuego tipo revólver sin documentación respaldatoria, junto a municiones alojadas en el tambor.

Todos los involucrados fueron examinados por el médico policial y permanecieron alojados en las respectivas dependencias a disposición de la Justicia.