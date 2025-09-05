SAN PEDRO: Interceptan a joven con cocaína en la Ruta 14

En el marco de los operativos de prevención contra el narcomenudeo, efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XIV y del Departamento de Inteligencia de Fronteras interceptaron a una joven de 22 años en el kilómetro 1049 de la Ruta Nacional 14.

Durante la requisa, los uniformados detectaron que la mujer transportaba en su mochila 37 gramos de cocaína distribuidos en cuatro envoltorios, que fueron secuestrados tras arrojar resultado positivo en el test orientativo.

Por disposición del Juzgado Federal de Eldorado, la joven fue notificada de la causa y quedó en libertad supeditada a la investigación.

La Policía de Misiones destacó que continuará intensificando los controles en las rutas provinciales y nacionales con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región.