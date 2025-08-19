SAN PEDRO: Importante despliegue policial durante el fin de semana: detenidos y secuestros en operativos preventivos

En el marco de los operativos de prevención de delitos y faltas contravencionales dispuestos por la Unidad Regional XIV de San Pedro, entre las 19:00 horas del viernes 15 de agosto y las 07:00 horas del lunes 18 de agosto, se llevaron a cabo intensos controles en toda la jurisdicción, obteniendo resultados significativos.
Como balance general, se registraron 11 personas detenidas, de las cuales 1 por causas judiciales, 8 por contravenciones y 2 por antecedentes policiales.
En cuanto al tránsito y control vehicular, se efectuaron 14 secuestros de motocicletas y automóviles por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, y la División Seguridad Vial y Turismo confeccionó además 10 actas de infracción.
Detalle por dependencias:
Cría. Secc. 1ª UR-XIV: 3 detenidos (1 judicial y 2 por antecedentes).
Cría. Secc. 2ª UR-XIV: 2 vehículos secuestrados por infracciones de tránsito.
Cría. Pozo Azul UR-XIV: 4 secuestros de vehículos por infracción de tránsito.
Cría. Tobuna UR-XIV: 7 contraventores detenidos.
Cría. Fracran UR-XIV: 2 vehículos secuestrados.
División Comando Radioeléctrico: 1 detenido contravencional y 2 vehículos secuestrados.
División Seguridad Vial y Turismo: 4 secuestros vehiculares y 10 actas de infracción.
Este accionar forma parte del plan estratégico de prevención diagramado por el comando regional, destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, la prevención de delitos y la disminución de accidentes de tránsito en todo el ámbito de la UR-XIV San Pedro.