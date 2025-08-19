SAN PEDRO: Importante despliegue policial durante el fin de semana: detenidos y secuestros en operativos preventivos

Como balance general, se registraron 11 personas detenidas, de las cuales 1 por causas judiciales, 8 por contravenciones y 2 por antecedentes policiales.

En cuanto al tránsito y control vehicular, se efectuaron 14 secuestros de motocicletas y automóviles por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, y la División Seguridad Vial y Turismo confeccionó además 10 actas de infracción.