SAN PEDRO: IMAS repuso equipamiento en toma

Con el fin de garantizar la provisión del líquido vital a la comunidad de San Pedro el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) reemplazó un equipo de 40 hp en la toma del arroyo Mbigua que con más de 80 mil litros de agua cruda por hora es una de las fuentes hídricas que abastecen a la planta potabilizadora ubicada en el barrio Irrazábal.

Con esta intervención, el sistema de provisión del líquido vital regularizó el procesamiento diario de 320míl litros por hora normalizando en todas las zonas de la localidad el nivel de presión que demanda la prestación del servicio administrado por el IMAS.