SAN PEDRO: IMAS incrementó el caudal a usuarios de Colonia Paraíso

El IMAS incrementó el caudal a usuarios de Colonia Paraíso Con múltiples intervenciones el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) garantizó la provisión del líquido vital a más de 800 usuarios residentes en Colonia Paraíso, en jurisdicción del municipio de San Pedro.

Una de las tareas consistió en la reposición de un motor sumergible de 15hp vinculado a la cisterna de la toma principal y afectado al sistema de rebombeo.

Por otra parte, se procedió a la limpieza de un pozo perforado y al posterior montaje de un motor de 5 hp y una bomba s1848 incrementando el caudal en unos 8 mil litros por hora.

Finalmente, se realizó un cambio de equipo en una perforación ubicada a unos 200 metros de la toma para sostener una generación de 22 mil litros por hora.