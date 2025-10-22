SAN PEDRO: Hallan plantación clandestina de marihuana en zona de monte en Colonia Puerto Argentino II

En el marco del Mega Operativo N.º 512/25, personal de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XIV de San Pedro, junto a efectivos de una empresa privada, llevó a cabo un importante procedimiento en una zona de monte de Colonia Puerto Argentino II.

Durante recorridas a pie en un sector perteneciente a dicha empresa, los efectivos descubrieron un campamento clandestino construido en madera. Tras un exhaustivo rastrillaje, hallaron una parcela con varias plantas con características similares a la Cannabis Sativa (marihuana).

Por disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Eldorado, se procedió al secuestro de un total de 23 plantas, que medían entre 20 centímetros y 1,25 metros de altura. El peso total de la droga incautada ascendió a 3.505 gramos, con un aforo estimado en 3.500.000 pesos.

Este operativo se enmarca en las acciones de prevención y lucha contra el narcotráfico que realiza la Policía de Misiones, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.