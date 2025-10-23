SAN PEDRO: Gendarmería secuestró más de 26 mil paquetes de cigarrillos

Personal perteneciente a la SECCIÓN “SAN PEDRO”, dependiente del ESCUADRÓN 12 “BERNARDO DE IRIGOYEN” desarrollaban Actividades de Control sobre el kilómetro Nº 80 de la Ruta Provincial Nº 17, a la altura del paraje Puente Alto, momentos en los que observaron el tránsito de una camioneta que circulaba en las inmediaciones al corredor vial, sobre un camino terrado.

Los efectivos se aproximaron al lugar, lo que motivó que el vehículo cambiara abruptamente de dirección y saliera del lugar a alta velocidad. Luego de rastrillar el lugar, una plantación de pinos, fueron halladas varias cajas de cartón que contenían un total de 26.440 paquetes de cigarrillos extranjeros que carecían del aval aduanero correspondiente.

Informados de los resultados, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero”, con un avalúo estimado de $ 27.187.154.