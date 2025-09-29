SAN PEDRO: Esclarecimiento robo de motocicleta durante la Estudiantina: hay un detenido y vehículo recuperado

En las últimas horas, personal de la Comisaría Seccional 1ra de la Unidad Regional XIV logró esclarecer un hecho de robo agravado de motocicleta ocurrido en la vía pública, con un detenido y el secuestro del rodado sustraído.

El hecho se registró durante la noche anterior en inmediaciones del polideportivo municipal, en el marco de un evento estudiantil. La víctima denunció la sustracción de una motocicleta marca Gilera, modelo Smash, de color rojo y blanco, que se encontraba estacionada en el lugar.

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas y lograron localizar una motocicleta con similares características en el barrio Emsa. El vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien fue interceptado en una zona de baja iluminación.

Al no poder justificar la tenencia del rodado, el sospechoso fue aprehendido en el lugar y la motocicleta fue secuestrada. Posteriormente, la misma fue reconocida por su propietario como la sustraída.

El detenido quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para el total esclarecimiento del hecho.