SAN PEDRO: Esclarecimiento de hurto de motocicleta con detenido y secuestro

SAN PEDRO: Esclarecimiento de hurto de motocicleta con detenido y secuestroEn la jornada del domingo, personal policial logró esclarecer un hecho de hurto de motocicleta ocurrido en esta localidad.

Tras la denuncia de un vecino, quien constató la sustracción de su motocicleta Honda Wave de color negro, efectivos de la Comisaría Primera iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda por distintos barrios de la ciudad.
Como resultado del rápido accionar, la motocicleta fue localizada en el barrio Santa Rosa, siendo conducida por un joven que intentó huir, pero fue interceptado y detenido.
El rodado fue secuestrado y posteriormente reconocido por el denunciante como de su propiedad. El aprehendido quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

