SAN PEDRO: Escaló un cerco, robó y fue descubierto por cámaras

En un rápido y efectivo accionar, personal de la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Seccional Primera de la UR-XIV logró esclarecer un hecho de hurto por escalamiento ocurrido en la localidad de San Pedro.

La denuncia fue radicada por Walter R M (34), quien detectó a través de las cámaras de seguridad de su vivienda que un individuo había ingresado tras escalar el cerco perimetral, llevándose una bicicleta marca Shifter rodado 26, de color negro con rojo.

A partir de allí, los investigadores desplegaron un intenso trabajo que incluyó relevamiento de cámaras, toma de declaraciones y recorridas en la zona. Como resultado de las averiguaciones, en el barrio San Miguel lograron establecer que el rodado había sido adquirido de buena fe por una mujer de 39 años.

Finalmente, se procedió al secuestro de la bicicleta, la cual fue reconocida por el damnificado, quedando así esclarecido el hecho. En tanto, se continúa con las diligencias para dar con el autor del ilícito.

🔎 Una vez más, el trabajo investigativo y la rápida respuesta policial permitieron recuperar lo sustraído y avanzar en la resolución del delito.