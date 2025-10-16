SAN PEDRO: Dos vehículos evaden los controles de Gendarmería con más de 37.000 atados de cigarrillos

En el primer operativo, se incautaron 23.600 paquetes de cigarrillos y en el segundo 13.420, ambos cargamentos sin documentación aduanera.

Los rodados, con pedido de secuestro por robo en Argentina y Brasil, fueron encontrados abandonados.

Personal perteneciente a la Sección “San Pedro”, dependiente del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” se encontraban desplegados sobre el kilómetro Nº 65 de la Ruta Provincial Nº 17, a la altura del paraje Mondorí, al momento en que se aproximó un vehículo haciendo caso omiso a las señales efectuadas por los gendarmes.

Al observar que el rodado evadió el dispositivo de control y huyó a gran velocidad, los funcionarios alertaron a las patrullas cercanas y dieron inicio a las tareas de rastrillaje, las cuales permitieron hallar al vehículo evadido a pocos kilómetros de distancia, sin ocupantes y con gran cantidad de cajas de cartón en su interior, conteniendo un total de 23.600 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que carecían del aval aduanero correspondiente.

La consulta efectuada sobre los antecedentes del rodado arrojó que poseía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

En un segundo procedimiento, los efectivos se encontraban dispuestos sobre el kilómetro Nº 106 del mismo corredor vial, a la altura del paraje Laguna Azul, cuando una camioneta que se aproximaba a gran velocidad, embistió el control de la Fuerza y se dio a la fuga.

Luego de asegurar las posibles vías de escape, el rodado fue hallado sin ocupantes. El mismo era de origen brasileño, y poseía pedido de secuestro por robo en aquel país. En su interior se encontraban acondicionados un total de 13.420 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Informados de los resultados, los Juzgados Federales y las Fiscalías Federales de Eldorado e Iguazú, respectivamente, dispusieron el secuestro de los vehículos, como así también de la mercadería valuada aproximadamente en 90.628.100 pesos argentinos.