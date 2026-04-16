San Pedro avanza en la modernización sanitaria con la entrega de equipamiento para Salud Digital

Esta inversión tecnológica permitirá agilizar la gestión de historias clínicas digitales, la asignación de turnos y la interconexión de datos, garantizando una atención más eficiente y moderna para todos los ciudadanos de la zona.

La jornada contó con la presencia del director del nosocomio, el Dr. Souksan, y la gerente asistencial, la Dra. Sosa, quienes destacaron que la digitalización es una herramienta clave para mejorar la calidad del servicio y facilitar el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud en la Zona Noreste.