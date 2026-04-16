San Pedro avanza en la modernización sanitaria con la entrega de equipamiento para Salud Digital

En el marco del programa de fortalecimiento del sistema público de salud, en representación del ministro de salud Dr Gonzalez se llevó a cabo la entrega de nuevas unidades informáticas destinadas a la implementación y optimización del sistema RISMI (Red de Información de Salud de Misiones) en el Hospital de Nivel 2 de San Pedro.
Esta inversión tecnológica permitirá agilizar la gestión de historias clínicas digitales, la asignación de turnos y la interconexión de datos, garantizando una atención más eficiente y moderna para todos los ciudadanos de la zona.
La jornada contó con la presencia del director del nosocomio, el Dr. Souksan, y la gerente asistencial, la Dra. Sosa, quienes destacaron que la digitalización es una herramienta clave para mejorar la calidad del servicio y facilitar el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud en la Zona Noreste.