San Pedro: aprehensión y secuestro de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer, durante un operativo de prevención de delitos y faltas contravencionales desarrollado en la zona industrial de San Pedro, personal de la División Comando intervino ante la presencia de un individuo que deambulaba por una calle interna y, al advertir la llegada policial, arrojó objetos entre las malezas e intentó huir.

El sujeto fue demorado de inmediato y, tras las verificaciones correspondientes, se constató que posee antecedentes vinculados a hechos contra la propiedad. Los elementos descartados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la autoridad policial para los trámites legales pertinentes.