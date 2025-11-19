San Bernardo | Motociclista muere en siniestro; otro con alcohol en sangre

19 de noviembre de 2025 Lectores: 21

Un motociclista de 20 años murió en un choque en la Ruta 6, cerca de San Bernardo. El otro conductor, de 43 años, resultó ileso pero fue detenido por presentar alcohol en sangre tras el accidente.

El siniestro vial ocurrió la noche del martes hacia las 22:00. Sucedió a 5 kilómetros del casco urbano de San Bernardo, cuando dos motocicletas chocaron en la Ruta 6.

Personal de salud que acudió al lugar confirmó el fallecimiento de una joven de 20 años, identificada como Franco Jenifer Laura. La víctima murió a causa de las lesiones sufridas en el impacto.

El otro motociclista, un hombre de 43 años, resultó ileso. Se le realizó una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 0.86 g/l. Fue puesto a disposición de la justicia.

La fiscalía de turno intervino en el caso. Personal del Gabinete Científico del Poder Judicial se encargó de las pericias, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital Salvador Massa.