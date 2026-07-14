Sam Neill, Alan Grant en Jurassic Park, murió a los 78 años

Sam Neill, reconocido actor que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la saga *Jurassic Park*, falleció este lunes en Australia a los 78 años, según confirmó su familia mediante un comunicado. Sus seres queridos informaron que su muerte fue “repentina e inesperada”, y que estuvo acompañado por ellos en sus últimos momentos.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, expresó el comunicado oficial.

El actor neozelandés había anunciado en abril que su cáncer se encontraba en remisión tras someterse a una terapia genética. No obstante, hasta el momento la familia no ha detallado las causas del fallecimiento.

Neill reveló en sus memorias, publicadas en 2023, que había sido diagnosticado con un linfoma no hodgkiniano en estadio tres y que estaba “posiblemente muriendo”. Sin embargo, este año aseguró estar libre de cáncer gracias a un tratamiento que modificó su sistema inmunitario.

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer”, señalaron sus familiares al confirmar la noticia.

Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Neill se trasladó a Nueva Zelanda a los siete años. Su padre era neozelandés y su madre británica. La familia se estableció en Dunedin, en la Isla Sur, y posteriormente él asistió a un internado en Christchurch.

Tras finalizar la universidad, obtuvo el papel protagónico en *Sleeping Dogs* (1977), considerado el primer largometraje producido en Nueva Zelanda en más de una década. Su reconocimiento internacional creció con *My Brilliant Career* (1979), junto a Judy Davis, y más tarde participó en el thriller *Dead Calm*, protagonizado por una joven Nicole Kidman.

Neill también trabajó con Meryl Streep en *Plenty* y *A Cry in the Dark*, basada en un caso real ocurrido en Australia.

La consagración mundial llegó en 1993 con *Jurassic Park*, dirigida por Steven Spielberg, donde interpretó al doctor Alan Grant, un paleontólogo invitado a conocer un parque temático en una isla cerca de Costa Rica, donde científicos habían clonado dinosaurios. Compartió elenco con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Este personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de la franquicia y en el papel más popular de su carrera.

Neill no participó en *The Lost World: Jurassic Park* (1997), pero retomó el rol en *Jurassic Park III* (2001) y en *Jurassic World: Dominion* (2022). En 2001, declaró: “Probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas, pero por fin siento que he descubierto cómo ser un héroe de acción. Estoy más contento con Grant esta vez. Es duro y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo”.

A lo largo de su carrera, Neill mostró un amplio registro actoral. Interpretó a Damien, el Anticristo, en *Omen III: The Final Conflict*; participó en el drama *The Piano* y protagonizó la película de terror y ciencia ficción *Event Horizon*.

En televisión, destacó como el inspector Chester Campbell en *Peaky Blinders* y como el cardenal Thomas Wolsey en *The Tudors*. Fue nominado al Emmy por su papel protagónico en la miniserie *Merlin* (1998) y también como narrador del documental *Wild New Zealand*.

Además de su carrera actoral, Neill se dedicaba a la producción de vinos a través de su bodega Two Paddocks, en la región de Central Otago, Isla Sur de Nueva Zelanda, donde elaboraba pinot noir y riesling. En sus redes sociales solía compartir imágenes de los animales de su granja, muchos de ellos nombrados en homenaje a colegas y amigos, como la gallina Laura Dern, el pato Kylie Minogue y la vaca Helena Bonham Carter.