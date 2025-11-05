Salta: una avioneta con 140 kilos de cocaína se estrelló en Rosario de la Frontera

5 de noviembre de 2025 Lectores: 30

Una avioneta con matrícula boliviana se estrelló este martes en un campo de pastizales de la localidad de Antilla, Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. En su interior, las autoridades hallaron 140 kilos de cocaína.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal general Eduardo Villalba informó que dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. La aeronave, de matrícula boliviana, se precipitó sobre una zona rural y quedó totalmente destruida tras el impacto.

Luego del siniestro, se registró un incendio intencional que afectó un automóvil cercano y terminó de consumir la avioneta, según indicó Villalba. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes realizaron peritajes y aseguraron la zona para recolectar evidencias vinculadas al transporte de drogas.

La Fiscalía Federal de Salta continúa con las diligencias para determinar el origen del vuelo y la red de narcotráfico involucrada en el operativo.