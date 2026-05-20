Salta: gritos, forcejeos y polémica por un hisopado en el caso del doble crimen de las turistas francesas

Beatriz Elizabeth Yapura protagonizó un episodio tenso el pasado viernes en una sede judicial de Salta al resistirse al hisopado ordenado por la Justicia. La mujer, esposa de Santos Clemente Vera —quien cumplió 11 años de prisión por el doble crimen de dos turistas francesas ocurrido en 2011 y cuya condena fue finalmente anulada por la Corte Suprema— fue llevada bajo custodia policial para que se le realizara una extracción compulsiva de ADN.

El procedimiento fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, en cumplimiento de un requerimiento del sistema judicial francés, que busca cotejar perfiles biológicos femeninos hallados en el expediente del caso, entre ellos uno vinculado a Yapura. La medida fue autorizada por el juez de Garantías de 2° Nominación, Ignacio Colombo, y ejecutada por el Grupo de Investigaciones Complejas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) provincial.

Al llegar al Servicio de Biología Molecular Forense, Yapura se negó a ingresar a la sala de extracción y forcejeó con los efectivos policiales, quienes tuvieron que emplear la fuerza para intentar cumplir la orden judicial. Durante el altercado, la mujer cayó al piso y gritó: “¡Quiero que busquen a los verdaderos responsables!” y “¡Que busquen a esa gente maldita y sucia que mató a las chicas! Háganle un hisopado a ellos”. Sus abogados documentaron la escena en video y solicitaron la intervención del gobernador Gustavo Sáenz y del Procurador.

El informe judicial detalla que, además, Yapura habría mordido a una de las agentes y se le encontró un micrófono inalámbrico entre sus prendas, lo que la fiscalía interpretó como un intento de “instalar falsedades en los medios”, dada la cobertura que el caso tiene también en Francia.

Por su parte, Innocence Project Argentina —organización que representa a Yapura y a Vera, y que trabaja en defensa de personas condenadas erróneamente— denunció que lo sucedido constituye un caso de violencia institucional. Carlos Manuel Garrido, presidente de la entidad, subrayó que “nada vincula a Beatriz con el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni” y que “no existe una sospecha concreta en su contra”, pues su único nexo con la causa es ser la esposa del condenado anulado.

Desde la organización criticaron la decisión de la policía de arrastrarla por el suelo sin considerar su delicado estado de salud ni la apelación interpuesta por su defensa contra la extracción. Enfatizaron que la medida “viola garantías constitucionales básicas” y que el análisis de ADN es una prueba corporal invasiva que requiere un estricto control judicial, justificación concreta y proporcionalidad.

Además, señalaron que a “la injusta persecución y detención de Santos Clemente Vera” se suma ahora “el hostigamiento estatal contra Beatriz Yapura”, calificando lo ocurrido como “violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”. Finalmente, el hisopado ordenado nunca pudo realizarse.