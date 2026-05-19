Salió de pesca con sus amigos y fue atacado por un tiburón blanco: «Una tragedia inimaginable»

Steven Mattaboni, de 38 años, decidió pasar un día de pesca con sus amigos sin imaginar que sería el último de su vida. Mientras disfrutaba de la actividad, fue atacado por un tiburón blanco y, a pesar de recibir asistencia, no logró sobrevivir.

Su esposa y el equipo de fútbol en el que jugaba emitieron sentidos comunicados para honrar su memoria, mientras se inició una campaña de recaudación online para ayudar a su familia.

El sábado 16 de mayo, Mattaboni se encontraba pescando submarinamente junto a tres amigos al noroeste de la isla Rottnest, cerca de Perth, Australia Occidental. Alrededor de las 10:00, fue mordido en la parte inferior de su pierna por un tiburón blanco. Testigos lo sacaron del agua y lo subieron a su bote, donde le practicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se dirigían a la isla para buscar ayuda.

Al llegar a tierra, paramédicos y policías continuaron con las maniobras de reanimación. También llegó un helicóptero de rescate con la intención de trasladarlo a un hospital en Australia continental. Sin embargo, pese a la proximidad del ataque —a solo un kilómetro de Rottnest— Mattaboni no sobrevivió. Un portavoz policial confirmó: “Lamentablemente, no se pudo reanimar al hombre”. Posteriormente, el Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional de Perth informó a la agencia AFP que el hombre fue mordido por un tiburón blanco de cuatro metros de largo.

Tras la tragedia, su esposa Shirene, madre de dos hijas pequeñas, expresó su dolor y agradecimiento a quienes intentaron salvarlo. “Steven era un padre entregado a nuestras dos preciosas hijas, una de casi tres años y nuestra bebé de cuatro meses”, declaró a medios australianos. Añadió que él era “tremendamente leal, infinitamente generoso y de esos hombres que te darían hasta la camisa. El mundo ha perdido a un caballero verdaderamente excepcional y nuestras hijas han perdido a un padre increíble demasiado pronto”.

Shirene también extendió su “más profundo y sincero agradecimiento a los servicios de emergencia y primeros intervinientes que trabajaron incansablemente para salvarle la vida”.

El Kingsley Football Club, equipo amateur donde Mattaboni jugaba, expresó su pesar en sus redes sociales. En un comunicado manifestaron: “Nos entristece profundamente enterarnos del repentino fallecimiento de Steven Mattaboni, jugador de la Premiership y muy querido en nuestra comunidad. Era una persona auténtica, con una sonrisa y presencia que iluminaban cualquier lugar, y todos lo recordaremos con cariño”. Además, enviaron sus condolencias a su familia y amigos, especialmente a Shirene y sus hijas, invitando a la comunidad a brindar apoyo.

Por otro lado, en la plataforma GoFundMe se lanzó una campaña para recaudar fondos en favor de la esposa y las hijas de Mattaboni. La iniciativa señala que “ninguna familia debería enfrentar una tragedia tan inimaginable y repentina. Mientras Shirene comienza a rehacer su vida sin su alma gemela y cuida de sus hijas pequeñas, nos gustaría ofrecerle nuestro cariño, apoyo y ayuda práctica en este momento tan difícil”. A dos días del incidente, la campaña ya había recaudado más de 145 mil dólares australianos, superando el 90 % de la meta de 160 mil.