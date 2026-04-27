Sale a subasta el icónico micrófono dorado que usaba Freddie Mercury

Más de 400 artículos pertenecientes a las grandes estrellas del rock, entre ellos la guitarra de Slash de Guns N’ Roses, el último póster firmado por John Lennon y el icónico micrófono dorado de Queen, serán subastados en Londres el próximo 30 de abril.

Mark Hochman, especialista musical de la casa de subastas Propstore, destacó que este evento reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la música popular, desde leyendas como The Beatles, Queen, George Michael y Jimi Hendrix, hasta figuras actuales como Ed Sheeran y Little Mix. El valor total estimado de la subasta asciende a dos millones de dólares, explicó.

Hochman subrayó que la joya de la colección de Queen es el micrófono chapado en oro, fabricado especialmente para Freddie Mercury, que se ha convertido en el artículo más observado en la subasta desde la década de 1980. El precio estimado oscila entre 35.000 y 70.000 euros.

Encabezando la lista de lotes se encuentra la guitarra Gibson Les Paul ’59 Custom Shop de Slash, con un precio de preventa estimado entre 170.000 y 340.000 euros. Este artículo ha generado gran interés y ya se han recibido ofertas telefónicas.

Entre las piezas más relevantes también figura un gran póster promocional autografiado de «Double Fantasy» por John Lennon y Yoko Ono, firmado la mañana del 8 de diciembre de 1980, solo unas horas antes del asesinato de Lennon. Se cree que fue el último artículo firmado por el músico y su valor se estima entre 70.000 y 140.000 euros.

Otra reliquia disponible en la subasta es una chaqueta de George Michael, cuya autenticidad ha sido verificada por el equipo de investigación de Propstore.

Según los organizadores, cada lote subastado ofrece a los coleccionistas una conexión tangible con los artistas y las actuaciones que han marcado la banda sonora de la vida de muchas personas.

Agencia EFE.

GML