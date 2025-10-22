Saladas, Corrientes: Cosecha de las Primeras Sandías del 2025

22 de octubre de 2025 Lectores: 8

Saladas, Corrientes, ha marcado la primicia de la temporada 2025 con la cosecha de las primeras sandías. Las frutas se recolectaron recientemente en la zona de Pago de los Deseos, desde donde son enviadas en grandes camiones a diversos destinos del país.

Comienza la Distribución Nacional

El productor Jorge Luque confirmó el inicio de la cosecha hace pocos días. Luque afirma que estas son «las mejores sandías del país», destacando la calidad del producto.

Según el sitio Sendero Del Litoral, cada camión transporta «trabajo, esfuerzo y pasión correntina». Las sandías llevan «sabor y frescura del Litoral» a distintos puntos del territorio nacional.