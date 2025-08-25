Sáenz Peña: el Ejército Argentino instaló una base provisoria en el aeropuerto

Más de 100 soldados participan del “Ejercicio Libertador”, un operativo de adiestramiento y simulación de conflictos bélicos.

En la tarde del domingo, personal policial inspeccionó las instalaciones del, donde actualmente funciona unaen el marco del Ejercicio Libertador, un programa anual de adiestramiento militar.

El operativo de fiscalización se realizó a las 15:30 y fue encabezado por el jefe de turno de la División de Zona Interior. Durante la recorrida, las autoridades dialogaron con el teniente coronel Arias Malathes, responsable de la unidad militar, quien informó que la base permanecerá activa hasta el 5 de septiembre.

Según se confirmó, en la ciudad ya están desplegados 113 soldados, con la llegada de más efectivos prevista para los próximos días. Además, el Ejército asumió la custodia del aeropuerto mientras dure el operativo.

El Ejercicio Libertador contempla maniobras de entrenamiento, simulacros de situaciones de guerra y tareas de coordinación táctica en terreno, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas.