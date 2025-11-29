Sáenz Peña | Agredió a su expareja con una trincheta y se entregó

Un hombre atacó a su expareja con una trincheta la noche del viernes en Sáenz Peña. La víctima de 55 años resultó herida y el agresor se entregó horas después en una comisaría local.

El hecho de violencia de género ocurrió cerca de las 20:20 en calle 13 entre 4 y 6. Una mujer de 55 años fue agredida con una trincheta por su expareja, quien luego huyó del lugar. Vecinos alertaron a la policía.

Al llegar los efectivos, la víctima ya había sido trasladada al Hospital 4 de Junio. El informe médico indicó que sufrió cortes en el cuello, una mano y un antebrazo, donde fue asistida por personal de guardia.

El presunto agresor fue identificado como H.E.V. Tras varias horas de fuga, se presentó espontáneamente en la Comisaría Cuarta de la ciudad.

La Fiscalía N° 4, a cargo del doctor Gustavo Valero, ordenó su aprehensión inmediata. La causa fue caratulada como «supuesto intento de homicidio en contexto de violencia de género».