Sáenz cruzó a Cristina Kirchner tras su declaración en la Causa Cuadernos y volvió a pedirle que deje la presidencia del PJ

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo mencionó -sin nombrarlo- en su declaración indagatoria este martes, en el marco de la causa que investiga la causa Cuadernos de las Coimas. «Una vez más, intenta ensuciarme», denunció el mandatario provincial.

Al presentarse en tribunales de Comodoro Py, la expresidenta se refirió a un episodio ocurrido en 2019, donde un artículo periodístico daba datos de presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. En ellas, D’Alessio habría mencionado como “recaudador» del fiscal a Sáenz.

A esta declaración se sumó una publicación de la exintendenta de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, en redes sociales, donde compartió una foto de Sáenz con Stornelli y D’Alessio, a la cual respondió el gobernador salteño.

¿QUIÉN ERA LA TERCERA PERSONA JUNTO A STORNELLI Y D’ALESSIO?

No tienen una sola prueba contra @CFKArgentina, pero sí hay fotos de @GustavoSaenzOK con Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio, preso por extorsión.

A Cristina no se le respetan las garantías procesales y Sáenz anda… pic.twitter.com/UhkmrtBdRT

— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) March 17, 2026

«Una vez más, la expresidenta Kirchner intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py», denunció.

En ese sentido, el gobernador le «refrescó la memoria» a Mayra Mendoza, con un video del juez Alejo Ramos Padilla en la Cámara de Diputados, donde el magistrado habla del entonces intendente de Salta, Gustavo Sáenz, que «apareció en las publicaciones de los primeros días» sobre la Causa Cuadernos, pero él «se presentó inmediatamente con su celular para despejar cualquier duda que había».

Una vez más, la expresidenta @CFKArgentina intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py.

Voy a… https://t.co/6YMuGBPHFu pic.twitter.com/y8ccHq0hc2

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 17, 2026

Además de compartir el video, Sáenz remató su publicación en X con un pedido para Cristina Kirchner: «Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos».

Durante su declaración en Comodoro Py, la expresidenta aseguró que Marcelo D’Alessio “recibía órdenes de Stornelli” y apuntó contra el Poder Judicial: “Ya no es que condenan sin pruebas, sino que fraguan pruebas para condenar personas. El fiscal Stornelli sigue siendo fiscal federal en este edificio y se comprobó que ese fiscal tiene vínculos con la asociación ilícita del caso D’Alessio”.

Así, acusando el vínculo entre Stornelli y D’Alessio, la ex mandataria buscó desestimar los ocho cuadernos que dieron inicio a la causa que la tiene como principal acusada, señalada como jefa de una asociación ilícita y 204 hechos de cohecho pasivo.

En la misma línea, Mendoza marcó que la Justicia «no tiene una sola prueba contra Cristina, pero sí hay fotos de Gustavo Sáenz con Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio, preso por extorsión».

«En Argentina, las causas judiciales sirven para ordenar a algunos dirigentes para que tomen decisiones contra el pueblo y para castigar a aquellos que lo defienden», advirtió la diputada bonaerense.

Seguí votando (y cobrando) calladito lo que te pide Milei. Dejá de hablar de Cristina y del Peronismo. Ocupate de Salta, panqueque indigno. https://t.co/sOuMKu5YYy pic.twitter.com/01V2rgRqMQ

— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) March 17, 2026

Más tarde, la exintendenta respondió a la publicación de Sáenz con fotos del gobernador junto a Mauricio Macri, Javier Milei, Diego Santilli y dirigentes peronistas. «Seguí votando (y cobrando) calladito lo que te pide Milei. Dejá de hablar de Cristina y del Peronismo. Ocupate de Salta, panqueque indigno», apuntó.