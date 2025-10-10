Sacoa se reinventa: del cierre masivo de locales a la vuelta a los shoppings con juegos de última tecnología

La famosa cadena de entretenimiento Sacoa vuelve con una oferta de juegos aggiornada para darle pelea a las propuestas digitales con las que compite desde la irrupción de Internet y que en los últimos 15 años la llevaron a quedar en pie con solo ocho de los 53 locales que llegó a tener en la Argentina.

La estrategia es clara: apelar a la nostalgia del público fiel que creció yendo a jugar a los «fichines» en los años 80 y 90, y que extraña un espacio de este tipo; y llegar al segmento joven, que hoy tiene consumos distintos a los de sus antecesores.

Para eso, la empresa familiar con más de 65 años conservó varios juegos mecánicos como el tradicional tejo de aire, pero hizo una fuerte apuesta a la incorporación de nuevos que llaman la atención por su definición de imágenes, luces, sonidos y hasta movimientos.

“Son simuladores, experiencias con realidad virtual. Todos son importados, la última tecnología disponible en el mundo”, le explicó a Clarín Jorge Mochkovsky, uno de los dueños de Sacoa, que en el rubro compite con Neverland y Playland, aunque, señaló, el concepto es distinto.

Sacoa acaba de inaugurar su novena sucursal en DOT Baires Shopping, con la que encara un plan de aperturas que contempla la vuelta a centros comerciales próximamente. Demandó una inversión cercana a US$ 800.000 y está situada dentro de Ronda, multiespacio de más de 5.000 metros cuadrados cubiertos y 1.500 al aire libre con gastronomía, entretenimiento y arte.

“Pensamos el proyecto juntos desde 2019 para combinar diversión de la infancia y experiencias para adultos. La idea siempre es innovar, proponer algo nuevo. Con mis socios consumimos esto afuera e intentamos replicarlo a nuestra manera en el país”, apuntó Nicolás Bargagna, cofundador de Grupo Enter, que inauguró el año pasado Ronda y es dueño también de los bares Maldini y Aribau, y del restaurante Banda, en el estadio Monumental.

Sacoa acompañará al resto de la oferta de entretenimiento de Ronda: 11 pistas de bowling de Paloko, dos canchas de minigolf temático, una zona para pintar y llevarse la obra propia, la reciente apertura de Irondriver con 14 simuladores de automovilismo que replican la adrenalina de las carreras y ciclos de música con DJs y bandas en vivo en after office.

El siguiente paso será la llegada a OH! Buenos Aires, el shopping que reemplazará al ex Buenos Aires Design y prevé inaugurarse en noviembre. Habrá dos espacios, uno para niños de 800 metros y otro para adultos de 1.200, también con realidad virtual.

El proyecto lo encara una parte de la familia Mochkovsky que se quedó con el negocio que arrancó el padre de Jorge, Mauricio. El último local en Buenos Aires fue el del Alto Avellaneda Shopping, que cerró en 2022.

“Sobrevivieron menos de una decena en la Costa Atlántica: en Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villa Gesell, Monte Hermoso y Bahía Blanca”, reconoció Jorge.

El origen de Sacoa y su nombre

El origen de Sacoa fue en la década del 50, cuando Mauricio Mochkovsky, inmigrante y empleado de la construcción, se inspiró en las filas que hacían turistas en Mar del Plata frente a una rocola, dispositivo que reproducía una canción al depositar una moneda. Así vio la oportunidad de dedicarse a la industria del entretenimiento quien en su taller armaba radios y fabricaba aparatos electrónicos.

Empezó con fonolas en bares, luego sumó máquinas de bingo y pinball en otros comercios, hasta que en 1969 puso el primer local con bowling, pool y ping pong en el subsuelo de la galería Sacoa de la peatonal San Martín de Mar del Plata. De ahí, el origen del nombre, por las siglas de Sociedad Anónima de Construcción y Obras Afines, entidad dueña del inmueble.

“Veníamos trabajando con juegos en ciudades de la Costa, en clubes y bingos. Y teníamos el negocio de venta de camperas y jeans La Pequeña Lulu en la galería. Pensamos que era un lugar espectacular. Alquilamos el edificio un año con opción a compra. La temporada fue bien y en la mitad del verano lo adquirimos, con una sociedad con el propietario que duró años”, recordó Jorge.

“Al principio, operábamos con juegos infantiles, títeres y otros de habilidad en un ambiente familiar, lo que nos convirtió en un centro de entretenimiento familiar. Fuimos pioneros de este concepto desconocido a nivel global”, repasó.

En los 90, lanzó la Sacoa Card, tarjeta magnética a la que se le carga dinero y reemplazó a las fichas. En los años siguientes, y tras el cierre masivo de locales frente a la explosión de los videojuegos, la empresa se mantuvo enfocada principalmente a la venta del software a competidores de casi 40 países.

“Vendimos el sistema de tarjetas a colegas de la industria en otras partes del mundo y nos alejamos de la operación de locales por la situación del país también”, afirmó Martina Mochkovsky, nieta de Jorge y quinta generación, al frente del marketing de la firma.

“Mi papá y mi abuelo me escuchan y están abiertos al cambio, una de las cosas más difíciles para una empresa familiar con recorrido y que necesita evolucionar”, agregó. Y cerró: “Mi objetivo para los próximos años es volver a abrir en las provincias donde estábamos, volver a hacer lo que éramos”.