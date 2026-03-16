Sabrina Carpenter se apoderó de Lollapalooza Argentina con un show a pura sensualidad, humor y el arresto de María Becerra

El final de Lollapalooza Argentina 2026 tenía una misión clara: estar a la altura de un fin de semana que dejó momentos memorables. Y el cierre no defraudó. En el escenario principal del Hipódromo de San Isidro, Sabrina Carpenter se adueñó de la última noche del festival con un show que combinó sensualidad, humor y una conexión con el público que terminó convirtiéndolo en el más convocante de toda la edición.

La artista estadounidense ya tenía una relación especial con el país, pero esta vez la cita fue diferente. No llegó como invitada ni como promesa del pop, sino como una estrella consolidada que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Su última visita había sido en 2023, cuando se presentó tres veces en el estadio de River como telonera de Taylor Swift. Desde entonces pasaron menos de tres años, pero en ese lapso su carrera cambió por completo: consolidó su identidad artística, convirtió su humor picante en una marca registrada del escenario y se instaló definitivamente en el mainstream del pop internacional.

En el camino, además, se convirtió en ganadora del Grammy y encabezó algunos de los festivales más importantes del mundo, entre ellos Coachella y Lollapalooza Chicago, después de una gira mundial por arenas con localidades agotadas.

Un cierre con todos los condimentos

Pero la historia con la Argentina viene de antes. Muchos fans locales la siguen desde 2016, cuando visitó Buenos Aires para una breve gira de prensa mientras todavía formaba parte del universo de Soy Luna. En aquel momento, la joven artista -todavía bajo el ala de Disney- se llevó un recuerdo especial del país: el cariño del público, la energía de la ciudad y una costumbre que adoptó para siempre, la de tomar yerba mate, bebida que más de una vez confesó que la obsesiona «terriblemente”.

Con ese vínculo previo, era lógico que el show tuviera momentos especialmente pensados para los fans argentinos. Desde el comienzo, el repertorio apostó fuerte a sus hits más recientes. Canciones como Manchild, Taste y House Tour transformaron el predio en un coro gigante que por momentos tapaba la voz de la propia cantante.

En los primeros minutos del concierto llegó uno de los guiños más celebrados. “Una fuente muy confiable me dijo que si digo ‘Olé, olé, olé…’”, lanzó con picardía. No necesitó terminar la frase. Miles de personas respondieron con el clásico “Olé, olé, olé, Sabri, Sabri”, en uno de los cánticos más potentes de todo el festival.

Para muchos, esa “fuente confiable” tiene nombre y apellido: Taylor Swift, quien vivió un momento similar cuando el público argentino la homenajeó con el mismo canto durante sus shows en River.

Sin embargo, el instante más comentado de la noche llegó con la canción Juno, cuando Carpenter desplegó uno de los segmentos más virales de su espectáculo: el famoso “arresto”.

La aparición de «la nena de Argentina»

En esa parte del show, la cantante simula detener a alguien del público o a un invitado especial por ser “demasiado atractivo”, en un guiño humorístico y sensual que forma parte de la narrativa del tema. En Buenos Aires, la elegida fue nada menos que María Becerra.

Apenas apareció su imagen en las pantallas gigantes, el predio explotó. Fue, posiblemente, el grito más fuerte de toda la noche. Carpenter le preguntó su nacionalidad y, en respuesta, Becerra se sacó la campera oversize beige que llevaba puesta para revelar un corset brillante con la bandera argentina y el sol de mayo en el centro.

“¿Me harías el honor de ser la chica Juno más hermosa de Argentina esta noche?”, le preguntó Carpenter, celebrando la actitud desinhibida de la cantante local, que respondió con sensualidad y complicidad ante la ovación del público.

El espectáculo también destacó por su ambición visual. Carpenter decidió traer a la Argentina la escenografía completa de su gira Short n’ Sweet: una casa gigante que funciona como eje del escenario y unas enormes iniciales brillantes que aportaron glamour al show.

El detalle no pasó desapercibido. En muchos festivales latinoamericanos es habitual que los artistas internacionales presenten versiones reducidas de sus espectáculos, pero Carpenter apostó por replicar exactamente el mismo despliegue que utiliza en Estados Unidos y Europa. La decisión elevó la experiencia del concierto y reforzó la sensación de que el público argentino estaba viendo un show de primer nivel internacional.

El final llegó con uno de los momentos más esperados: Espresso. El hit que dominó playlists y redes sociales durante meses desató un pogo masivo frente al escenario y convirtió el cierre del festival en una celebración colectiva.

Con el público todavía cantando el estribillo, Carpenter se despidió prometiendo volver “muy pronto”, una frase que encendió la ilusión de muchos fans que sueñan con un regreso en 2027 como parte de la gira de su nuevo disco, Man’s Best Friend.

Si algo quedó claro en esa última noche en San Isidro es que Sabrina Carpenter ya no es aquella joven estrella surgida de Disney que visitó el país hace casi una década. Hoy es una figura central del pop global. Y el público argentino, que la acompaña desde el principio, fue testigo privilegiado de esa transformación.