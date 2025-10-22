RUTA 17: un camionero murió tras despistar en el paraje Piray Miní

Un grave accidente se registró alrededor de las 23:10 de este martes sobre la Ruta Provincial N°17, a la altura del kilómetro 95, en el paraje Piray Miní, ubicado entre los municipios de Pozo Azul y Dos Hermanas.

Según informaron fuentes policiales, un camión Mercedes-Benz cargado con madera perdió el control por causas que aún se investigan y terminó despistando a pocos metros del puente sobre el arroyo Piray Miní.

Como consecuencia del siniestro, el conductor perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada en grave estado al hospital local, donde permanece internada bajo observación médica.

En el lugar trabajaron bomberos de la Unidad Regional XII y efectivos de la Unidad Alacrán de Monte, junto a personal de salud y la Policía de Misiones, quienes realizaron las tareas de rescate y colaboraron con el control del tránsito, ya que la ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del trágico despiste.