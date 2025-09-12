Ruta 16: Policía Caminera detuvo camioneta con pedido de secuestro

Una camioneta Volkswagen Amarok fue interceptada este jueves a las 11:30 en el Puesto de Control Móvil del kilómetro 10 de la Ruta Nacional Nº 16 por personal de la Policía Caminera. El vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde 2018.

El rodado era conducido por un hombre de 34 años domiciliado en Corrientes. Al consultar el dominio en el sistema MIMINSEG, se detectó el pedido vigente solicitado por Prefectura Naval Argentina en una causa por infracción a la Ley 23.737, con intervención del Juzgado Federal Nº 2.

La División Verificación Vehicular realizó el control físico del rodado para su entrega a las autoridades judiciales competentes. La investigación seguirá bajo la órbita federal para determinar los pasos a seguir.