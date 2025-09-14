Ruta 16 en La Verde: pareja cayó de la moto tras sufrir pinchadura

Un accidente de tránsito se registró este viernes a las 11:00 en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional Nº16, en La Verde. Una motocicleta Motomel Skua 150 cc, conducida por S.I. (56) y acompañada por V.R.H. (47), perdió estabilidad tras la pinchadura de la rueda trasera, provocando la caída de ambos ocupantes sobre la calzada.

Los heridos fueron asistidos por una ambulancia de La Verde y trasladados al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia para una mejor atención. El rodado fue secuestrado para las diligencias pertinentes y se informó a la Fiscalía en turno.

Según el Hospital de Policía Sanitaria Metropolitana, Sergio Leonardo Ibañes (56) presentó traumatismo en la mano derecha con herida cortante y traumatismo en la pierna izquierda. Se aguarda informe médico sobre el estado de la acompañante.

Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro y completar la investigación.