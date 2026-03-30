RUTA 12: dos camiones chocaron en el puente Piray Guazú

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1533, en jurisdicción de Eldorado. Según las primeras informaciones, un conductor resultó gravemente herido y el tránsito permanece interrumpido mientras trabajan los equipos de emergencia.

Un grave siniestro vial se registró este lunes a las 6:20 sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1533 en el puente Piray Guazú, en jurisdicción de Eldorado, donde se produjo una colisión entre dos camiones que derivó en un corte total de la calzada.

El hecho involucró a un camión Scania 112 y a un Mercedes Benz Accelo 915, y por poco no fue una tragedia. Por causas que se investigan, ambos rodados impactaron de manera frontolateral sobre el puente “Banana”, en sentido ascendente.

Como consecuencia del choque, uno de los vehículos quedó fuera de la calzada volcado, mientras que el otro rodado, transporte de mercaderías, permaneció sobre el paso aéreo sobre el arroyo homónimo, obstruyendo completamente el tránsito en la zona.

Fuentes intervinientes confirmaron que hay dos personas lesionadas: una con heridas de gravedad y otra con lesiones leves, quienes fueron asistidas en el lugar y trasladadas para recibir atención médica.

A raíz del siniestro, se dispuso el corte de la Ruta Nacional 12 en ese tramo, por lo que el tránsito permanece interrumpido mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las pericias correspondientes.

En el lugar intervienen efectivos de la Policía, Gendarmería Nacional, Bomberos y una ambulancia de Puerto Piray, coordinando las tareas de asistencia y despeje.