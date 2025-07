Russo contundente tras la derrota de Boca contra Huracán: «Llegó el momento de cambiar algunas cosas»

Miguel Ángel Russo no se anduvo con vueltas en la conferencia de prensa. De hecho, interrumpió la primera pregunta… “Me hago cargo de todo, corresponde que me haga cargo de todo, hay que encontrarle la vuelta y seguir trabajando”, fue la primera reflexión tras la derrota con Huracán en el Ducó.

Y siguió con su análisis. “No digo que tocó fondo porque en definitiva material tenés, yo creo que llegó el momento de cambiar algunas cosas, en estos 15 días que tenemos que trabajar mucho para lograr el cambio que el club necesita. Yo me hago cargo de todo, no los jugadores, y no busquen cosas donde no las hay”, dijo. Y completó: “No estoy acostumbrado a perder con Boca, es la primera vez que me pasa. Soy fuerte en un montón de cosas”.

¿A qué se refiere Russo cuando habla de hacer cambios de ahora en más? “Cuando uno habla de cambios hay que hablar mucho con los jugadores, hay que buscar las formas, las maneras, la formas de juego las tenemos que cambiar”, comentó.

Sobre el juego ante Huracán, desarrolló: “Buscaba tener más la pelota, más desborde. Después discutiremos si fue penal o no, para mí fue penal. Pero volvemos al principio, yo me hago cargo de todo”.

Russo, DT de Boca (De la Orden).

En el final, volvió a asumir su responsabilidad, e incluso contó cuál es para él la manera de revertir esta situación. “Salimos trabajando y teniendo las ideas claras, no hay otra forma ni otra manera. Ya pasé tiempo bastante con ellos. Me toca a mí darlo vuelta. A algunos jugadores los conocía, ahora me toca a mí darlo vuelta como corresponde. Hay que convencerse de lo que necesitamos y buscamos, y encontrar el equilibrio necesario para jugar de una forma”, dijo.

Y cerró: “Al hincha de Boca le pido perdón y disculpas, no es lo natural y normal en esta etapa, tenemos que arreglarnos nosotros a puertas cerradas y nada más”.