Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

El fiscal general de la Cámara Federal de Comodoro Py, José Agüero Iturbe, dictaminó que, por el momento, deben mantenerse separadas dos causas que investigan maniobras ilegales vinculadas al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

Se trata de un conflicto de competencia entre los jueces federales Ariel Lijo y María Servini. Ambos tienen a su cargo expedientes relacionados con irregularidades en la compra de dólar oficial a través de bancos y casas de cambio, para luego venderlo en el mercado ilegal con diferencias que llegaban hasta un 200%.

Aunque las investigaciones comparten algunos imputados —como los financistas Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles—, el juez Lijo solicitó a Servini la transferencia de su causa alegando que la suya estaba más avanzada. Este pedido fue rechazado y ahora la Cámara Federal debe resolver el conflicto.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el fiscal general consideró que no existen por ahora elementos suficientes para acumular ambas investigaciones bajo un mismo juez, ya que en ambos expedientes se están realizando medidas de prueba que deben completarse. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro, con las causas más avanzadas, se reabra la discusión. La decisión final quedará en manos de la Cámara.

La investigación de Lijo está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, delegado en esta causa. En este expediente están imputados los tres financistas mencionados, junto a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El fiscal determinó la existencia de un acuerdo ilegal entre las financieras de Piccirillo, Hauque y Migueles y funcionarios del BCRA para permitirles operar.

Además, a partir del análisis del celular de Migueles, la fiscalía estableció que en 2023 actuó, junto con otras personas, como intermediario en el pago de sobornos que oscilaban entre el 10% y el 15% para que funcionarios públicos aprobaran el sistema SIRA de importaciones durante la gestión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. La justicia identificó a estos intermediarios y continúa investigando qué funcionarios recibían los sobornos.

Por otro lado, existe un tercer expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga desde diciembre de 2021 un caso relacionado con maniobras ilegales con el dólar, a partir de una denuncia presentada por el BCRA contra la agencia de cambios Marvic SA.

Estas causas despiertan gran sensibilidad en el ámbito político, debido a las posibles consecuencias que podrían derivar de sus avances. Algunos señalan que, en caso de que Lijo acumule la investigación de Servini, podría pasar a estar a cargo de ambos procesos. Esto modificaría el rol del fiscal Picardi, quien actualmente conduce la causa de Lijo y tendría que solicitar cada medida para que el juez la apruebe.

Cabe destacar que Francisco Hauque, en conflicto con su ex socio Piccirillo, acusó públicamente al expresidente Alberto Fernández y al ex titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, de estar implicados en irregularidades y negociados vinculados al dólar.