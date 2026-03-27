Rosalía se quiebra en Milán: «Intenté aguantar pero estoy realmente mal»

El Unipol Forum de Milán fue testigo de un momento de extrema vulnerabilidad para Rosalía el pasado 25 de marzo.

Lo que prometía ser la quinta noche triunfal de su gira europea se transformó en una despedida prematura cuando la cantante catalana, visiblemente afectada, tuvo que interrumpir su presentación a los 45 minutos de haber comenzado.

Mientras intentaba interpretar su tema De Madrugá, la estrella de 33 años confesó que estaba atravesando un cuadro de salud muy delicado. La magnitud de la situación quedó clara cuando la artista se dirigió a sus seguidores entre lágrimas, incapaz de ocultar el malestar físico que la aquejaba.

Según videos publicados por sus fanáticos, Rosalía explicó que, debido a una severa intoxicación alimentaria, había pasado los momentos previos al show vomitando en su camarín: «He intentado seguir con el espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma, pero me siento fatal», dejando en claro que su intención era cumplir con el compromiso, pero que su cuerpo había llegado al límite.

La cantante pidió disculpas, asegurando que su deseo era ofrecer la mejor puesta en escena posible, algo que resultaba físicamente imposible en ese estado. La crudeza del relato impactó a los más de 15.000 asistentes cuando la cantante reveló que, literalmente, se encontraba «en el suelo» haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse en pie.

“Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando… pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Estoy sufriendo”, sentenció antes de prometer que regresaría a tierras italianas en mejores condiciones para saldar la deuda con su público.

Este inesperado bache en el Lux Tour llega tras un inicio arrollador que ya había conquistado ciudades como Lyon, París y Zúrich. La suspensión en Milán marca un precedente en la impecable carrera de la española, siendo la primera vez que se ve obligada a detener un concierto en curso por motivos médicos.

La noticia rápidamente escaló a nivel global, considerando que Rosalía viene de hacer historia en los Brit Awards y de dominar simultáneamente cinco listas de Billboard con su nuevo material.

El estado de Rosalía y la empatía en las redes

Tras el susto, Rosalía llevó tranquilidad a través de una historia en Instagram: “Me siento mejor, muchas gracias por el amor y comprensión de todos los presentes. Grazie Milano”. Por ahora, su presentación del 30 de marzo en el Arena de Madrid sigue en pie.

De manera casi inmediata, los portales de noticias se llenaron de mensajes de apoyo. «Lo importante es la salud, cuidate», «Todos podemos tener un contratiempo» y «Que pedazo de artista… que se mejore» fueron algunos de los comentarios más repetidos por sus seguidores.

Muchos usuarios también empatizaron con lo «horrible» que es atravesar una intoxicación, destacando que los artistas son humanos antes que figuras públicas.

El fenómeno Lux Tour y su desembarco en Argentina

El éxito de su nuevo álbum, con hits como Berghain, La Perla y Reliquia en el Top 50 Global de Spotify, anticipa un agosto histórico. La gira visitará 17 países con 42 shows, prometiendo una puesta en escena de gran magnitud junto a influencias de la Orquesta Sinfónica de Londres.

En Argentina, el furor por su llegada al Movistar Arena fue total: agotó tres funciones en apenas 45 minutos. Debido a la altísima demanda, se sumó una cuarta fecha para el 6 de agosto, donde presentará su propuesta que mezcla pop experimental y espiritualidad.