Romina Gaetani sufrió una descompensación y fue internada de urgencia en Carmen de Patagones: cómo sigue su salud

A pesar de atravesar un difícil momento personal tras la mediática separación con Luis Cavanagh, Romina Gaetani continúa enfocada en sus compromisos laborales, entre ellos la gira nacional de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

Sin embargo, el miércoles 20 de mayo, la actriz generó preocupación al sufrir una descompensación en medio de una jornada con doble función programada para ese día.

Gaetani, quien se incorporó al elenco en reemplazo de Guillermina Valdés, viajó a la localidad de Carmen de Patagones junto a sus compañeros Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal para las dos funciones previstas a las 19:30 y 21:00 horas.

Durante el cumplimiento de la agenda laboral, la producción debió retrasar ambas funciones por varias horas, según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), luego de que la actriz manifestara malestar y fuera hospitalizada de urgencia.

Romina fue trasladada inmediatamente al hospital de Carmen de Patagones, donde el equipo médico decidió asistirla con suero. “Ella llegó muy alterada”, reveló el panelista del programa conducido por Ángel de Brito, y señaló que los médicos interpretaron que sus síntomas respondían principalmente a factores emocionales.

Ante el impacto que la internación tuvo en el cronograma de una obra con funciones agotadas, Ochoa explicó: “Lograron estabilizarla y la llevaron al teatro para evaluar si estaba en condiciones de afrontar la primera función pautada para las 19, la cual terminó retrasándose casi una hora y media, ya que comenzaron cerca de las 19:20”.

Además, el panelista indicó que Gaetani no cuenta con reemplazo dentro del elenco, dado que se sumó al proyecto para interpretar a Evangelina, personaje originalmente de Guillermina Valdés.

En LAM también se compartieron imágenes del momento en que Romina llegó al Teatro España de Carmen de Patagones, donde se la vio manejando la situación con discreción y cautela tras el episodio de salud.

“Romina ya venía muy afectada por el frío y no se sentía bien. Cuando llegó al hospital lograron estabilizarla con la administración de mucho suero”, detalló Ochoa sobre la atención recibida por la actriz durante la gira.

Finalmente, el panelista confirmó que, tras ingresar a la sala teatral, Gaetani manifestó estar en condiciones de subir al escenario y cumplir con la agenda prevista. “Empezó la función, finalmente. Así que ahora hará doble función y la gira continúa”, concluyó.