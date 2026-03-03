Romeo Santos y Prince Royce, juntos en la Argentina: sede, fecha y desde cuándo sacar las entradas

Romeo Santos & Prince Royce recorrerán el mundo juntos nuevamente como uno de los regresos más esperados por una multitud. Las dos figuras más influyentes de la bachata se unen en el marco de Better Late Than Never, el álbum que consolidó su primera gran colaboración.

Romeo Santos & Prince Royce llegarán a la Argentina el 14 de noviembre en el Estadio Vélez con un show conjunto que celebra el impacto global y la vigencia de la bachata. Mejor tarde que nunca tour será una gira mundial que incluye destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile, Argentina, y luego estarán por los Estados Unidos donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.

La preventa por el Banco Macro con tarjeta Visa será desde el jueves 12 de marzo a las 12, con un beneficio de seis cuotas sin interés. Venta general: desde el viernes 13 de marzo a la misma hora, con todos los medios de pago y el mismo beneficio, a través de allaccess.com.ar.

Ambos nacieron en el Bronx

Anthony Santos, nacido en el Bronx el 21 de julio de 1981, es mundialmente reconocido como «El Rey de la bachata». Arrancó su carrera a los 14 años y fue el vocalista principal de Aventura, grupo que popularizó ese género internacionalmente antes de iniciar su exitosa carrera como solista en 2011.

Vendió más de 223 millones de simples y más de 24 millones de discos en todo el mundo. Dijo: «Yo he cometido varias estupideces en mi vida, en lo personal y quizá también en lo profesional. En varios momentos quizás he sido egocéntrico, pero creo que es la naturaleza del ser humano. Lo importante es que uno puede recapacitar y decir: coño, no debí de decir eso, o no debí de hacer eso».

Respecto de su música, declaró: «Trato de buscar temáticas que puedan conectar con las personas sin temor a que haya críticas. Creo que de los cobardes nunca se ha escrito nada y cuando tú tocas ciertos temas tienes que entender que van a dividir. Pero pienso que el artista siempre tiene que despertar emociones. Malas y buenas».

Geoffrey Royce Rojas, nacido el 11 de mayo de 1989 en el Bronx, Nueva York, es un cantautor y productor reconocido como «El Príncipe de la bachata». Saltó a la fama en 2010 con su álbum debut homónimo, éxitos como Stand by Me y Corazón sin cara, fusionando bachata con R&B y pop.

En su trayectoria se encuentran discos bilingües y colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Daddy Yankee, Shakira, Thalía. También trabajó para cine con la canción final de la película Rápidos y furiosos 7.