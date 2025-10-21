Robo y Vandalismo: Sustraen Reflectores de las Letras del Cartel de Acceso en Makallé

21 de octubre de 2025 Lectores: 15

La Municipalidad de Makallé, Chaco, repudió los actos de vandalismo ocurridos anoche, donde fueron robados los reflectores que iluminaban las letras corpóreas ubicadas en el ingreso a la localidad. Las autoridades locales solicitan la colaboración ciudadana para esclarecer el suceso.

El incidente representa un daño al patrimonio de todos los vecinos, según expresó el comunicado municipal emitido este martes 21 de octubre de 2025. El robo se centró en los dispositivos de iluminación esenciales para la visibilidad de las letras distintivas del acceso.

Desde el Municipio manifestaron su «total repudio» ante este tipo de acciones que afectan los bienes comunes. El mensaje concluyó con un llamado a la «responsabilidad de todos» en el cuidado de los elementos públicos.

Las autoridades locales instan a la población a comunicarse con ellas en caso de poseer cualquier información relevante que pueda ayudar a identificar a los responsables o recuperar los objetos sustraídos.