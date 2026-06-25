Robó en un almacén, forcejeó con la dueña y quedó desnuda: el insólito motivo de su regreso al local

Un almacén de San Justo, provincia de Santa Fe, fue escenario este miércoles de un insólito intento de robo. Una mujer intentó sustraer la recaudación del local y, tras un forcejeo con la dueña, debió huir semidesnuda. Horas más tarde, la misma delincuente regresó para exigir que borraran las imágenes de las cámaras de seguridad, rompió una ventana y finalmente fue detenida por vecinos.

Según las cámaras de seguridad, el hecho comenzó a las 7:47 de la mañana cuando una mujer, vestida con camperón negro, buzo gris y con ambas capuchas colocadas, ingresó al almacén y pidió una bebida. Mientras la dueña preparaba el pedido, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora, la abrió y comenzó a robar el dinero.

La encargada detectó rápidamente el robo, se lanzó sobre la ladrona y se produjo un forcejeo en el que ambas se propinaron algunos golpes. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, gritaba la empleada mientras tironeaba del camperón para impedir la fuga.

Durante el forcejeo, la dueña se quedó con parte de la ropa de la mujer, dejándola semidesnuda. La delincuente logró recuperar su buzo, pero escapó del lugar con el torso descubierto, caminando mientras se vestía y profería insultos. Fuentes locales señalaron que el botín robado ascendió a unos 7.000 pesos.

La historia continuó cuando, horas después, la misma mujer volvió al almacén con un insólito pedido: que borraran las grabaciones de las cámaras de seguridad. “Más te vale que borres el video”, repitió frente a la incredulidad de los empleados y un cliente que se encontraba en el lugar.

Tras un tenso momento, al ser advertida de que llamarían a la Policía, la ladrona se retiró pero arrojó una piedra contra la fachada, rompiendo uno de los vidrios. Según medios locales, vecinos atraparon a la mujer y la retuvieron hasta la llegada de la policía, que la detuvo y la aprehendió.