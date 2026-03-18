Robo de vehículos en EE. UU.: terminan en México y son casi imposibles de recuperar

El robo de autos suele pensarse como un delito local: te lo sacan del estacionamiento, llamas a la policía, haces la denuncia y esperas que aparezca. Pero en el sur de Estados Unidos, esa historia puede cambiar de escala rápidamente, porque el vehículo no necesariamente se queda cerca.

En los últimos años, la tecnología doméstica -como los rastreadores tipo AirTag- hizo que muchas víctimas puedan ver en un mapa dónde está su auto casi en tiempo real. Esa “ventaja” tiene un costado frustrante: saber la ubicación no implica poder recuperarlo.

La frontera agrega un problema básico: las fuerzas de seguridad tienen límites legales para actuar y los trámites binacionales suelen ser lentos para un delito que se mueve rápido. En términos simples, el auto puede cruzar en horas; el sistema, no.

CBS News reconstruyó el fenómeno desde un caso concreto y lo conectó con una tendencia mayor: vehículos robados en EE. UU. que terminan en México y se vuelven casi irrecuperables.

La nota de CBS arranca con Catherine Vermillion, de San Diego: volvió a su edificio y encontró el lugar vacío. Contó que tenía un AirTag en el auto y, al revisar el teléfono, vio que el vehículo estaba en Tijuana, México.

Cuando fue a pedir ayuda, se topó con la pared que define el problema: “Como está al otro lado de la frontera, no pueden ir a buscarlo…”, dijo, aun mostrando que estaba “a 45 minutos”. La California Highway Patrol lo resumió con crudeza: “Cuando se trata de fronteras entre países, no podemos cruzar esa línea”, explicó el teniente David Navarro.

Navarro advirtió que los grupos organizados apuntan especialmente a SUV de alta gama, pickups y autos deportivos, que se roban en EE. UU. y se contrabandean hacia México. Lo describe como un negocio lucrativo y difícil de rastrear: muchas veces, “imposible” de recuperar una vez que cruza.

CBS aporta un dato de tendencia: en cuatro años, según datos de la CHP, el número de vehículos robados rastreados cruzando la frontera desde California, Arizona y Texas subió 79%. Y explica el margen de tiempo: si el robo ocurre de madrugada y la víctima lo reporta varias horas después, el vehículo puede pasar por cámaras sin activar alertas si todavía no figura como robado en el sistema.

En México, la investigación muestra otro eslabón: un “cazador” de autos robados. Phil Mohr, un repo man que trabaja hace 20 años en ese terreno, dijo que muchos autos terminan cerca del aeropuerto de Tijuana y describió el lugar como un “punto de entrega organizado”. CBS añade que, según agentes federales citados, en muchos casos hay participación de cárteles, que usan los autos para traficar drogas y armas.

El caso de Vermillion tuvo final poco común: Mohr trabajó con fuerzas locales mexicanas, logró recuperar el vehículo y devolverlo a San Diego.