Robo a Del Potro: el insólito detalle por el que cayó la banda de ladrones chilenos que saqueaba casas de deportistas de elite

Cuatro ciudadanos chilenos, dos de ellos con alerta roja de Interpol por robos a deportistas de élite en Estados Unidos, fueron detenidos por el asalto a la residencia del ex tenista argentino Juan Martín Del Potro en Tandil. En el hecho, se sustrajeron joyas, medallas y raquetas. La captura de la banda se logró gracias a un insólito detalle: una multa de tránsito.

Además, fue arrestado un argentino que formó parte del grupo que ingresó a la casa de Del Potro el viernes 15 de mayo, de donde sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos una alianza de oro perteneciente a la madre del deportista, raquetas y trofeos de su carrera profesional.

La investigación, encabezada por el fiscal Marcos Eguzquiza y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul, determinó que participaron dos ladrones chilenos conocidos por ingresar a propiedades de deportistas de élite en Estados Unidos, de donde robaban relojes, joyas y medallas.

Los detenidos son Ignacio Zuñiga Cortes y Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años y con alerta roja de Interpol y pedido de captura en Chile; Rodolfo Cartes Escobar (35) y Alfredo Espinosa Gallardo (23), quienes completaban la banda junto con el argentino Walter D’Amelio (39).

Se constató que ingresaron ilegalmente a Argentina. Las identificaciones y aprehensiones se lograron por un dato singular: una multa de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires al Chevrolet Astra bordó utilizado para llegar a Tandil y fugarse posteriormente. Gracias a esta información, se logró establecer la identidad de los acusados.

### Desarrollo de la investigación

Según la denuncia de Elisabet Lucas, madre de Del Potro, el 15 de mayo al regresar a su casa en el barrio Don Bosco, Tandil, encontró todo revuelto tras apenas dos horas de ausencia. Los ladrones se llevaron dólares, joyas, relojes, trofeos y una alianza dorada con la inscripción “Patri 23-12-1983”.

El análisis de cámaras de seguridad detectó un Chevrolet Astra estacionado en la zona a la hora del robo. Mientras tres delincuentes ingresaron a la vivienda, al menos uno permaneció en el vehículo. Al rastrear la multa de tránsito emitida el 14 de mayo, se identificó a Zuñiga Cartes como conductor, quien le cedió el lugar a D’Amelio, iniciándose así la investigación sobre ambos.

Zuñiga Cartes tenía una notificación roja de Interpol por integrar una organización que operaba en Estados Unidos y asaltaba a deportistas de ligas como la NBA, NFL y NHL. Durante el día del robo, el vehículo hizo una parada en una estación de servicio en Ayacucho para cargar combustible y comprar en el minimercado.

El análisis de llamadas determinó que el auto fue llevado en grúa a un taller mecánico en San Cristóbal. Con las pruebas obtenidas, el fiscal solicitó órdenes de detención para Zuñiga Cartes, D’Amelio y Jiménez Freraut. La fiscalía general de Azul, bajo la supervisión de Marcelo Sobrino, supervisó el caso.

### Detención de la banda

Una brigada conjunta de la Dirección General de Cooperación Internacional, la Comisaría Terminal Ómnibus de la Policía Federal Argentina y la DDI de Azul detuvo a los dos jóvenes chilenos en la terminal de micros de Retiro, cuando se disponían a viajar a Posadas, Misiones, por el fin de semana largo.

Un análisis de Jiménez Freraut, que presentaba una herida cortante, determinó que su sangre coincidía con la hallada en la vivienda robada. En otra operación sobre la ruta 7, la DDI de Junín y Seguridad Vial bonaerense interceptaron un Fiat Cronos con D’Amelio, Cartes Escobar, Espinosa Gallardo y una mujer, que fue aprehendida e invitada a declarar como testigo; se dirigían hacia Chile.

El fiscal Eguzquiza indagará a los cuatro detenidos por el delito de robo. Los tres arrestados en Junín serán trasladados a Tandil para ser interrogados. Además, un sexto detenido, Pablo Zuñiga Cartes, de 24 años y con pedido de captura internacional, fue arrestado en Chile; la Justicia de Azul investiga su presunta vinculación con el hecho.

### Una organización internacional

Del Potro fue víctima de una organización criminal que operaba en residencias de deportistas destacados en Estados Unidos entre 2024 y 2025. Zuñiga Cartes y Jiménez Freraut eran buscados por Interpol y el FBI por robos a casas de figuras de la NFL como Patrick Mahomes y Joe Burrow, y del basquetbolista de la NBA Bobby Portis, entre otros.

Otra víctima fue Travis Kelce, jugador de fútbol americano y pareja de la cantante Taylor Swift. Según registros de Interpol, los acusados ingresaron a propiedades en Florida, obteniendo joyas, relojes y dinero por un valor aproximado de dos millones de dólares.

De acuerdo con el diario El País, los primeros robos ocurrieron entre el 5 y 7 de octubre, aprovechando viajes de los jugadores con el equipo Kansas City Chiefs. El modus operandi consistía en alquilar vehículos —algunos conducidos por argentinos—, reservar hoteles como “búnker” y usar identidades falsas.

Durante las pesquisas, el FBI y la policía militar chilena encontraron un dispositivo activo cerca de las viviendas robadas y selfies de los ladrones con los objetos sustra