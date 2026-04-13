River vs Boca: cuándo y a qué hora salen las entradas para el Superclásico

El primer Superclásico del año ya comenzó a vivirse. River confirmó el cronograma completo de venta de entradas para el partido ante Boca, que se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el Estadio Monumental.

El club de Núñez publicó con anticipación los días y horarios de venta, una decisión clave para los hinchas que necesitan organizarse, especialmente aquellos que viajan desde el interior para presenciar el clásico.

La venta se realizará a través de River ID y estará dividida por grupos:

– Socios sin Tu Lugar en el Monumental (TLM): martes 14 de abril a partir de las 10:00.

– Socios sin TLM + Somos River: martes 14 de abril a partir de las 17:00.

– No socios: venta solo en caso de remanente (a confirmar).

El sistema Tu Lugar en el Monumental (TLM) es un abono que garantiza un asiento fijo para los socios en todos los partidos. Los beneficiarios no necesitan comprar entrada para cada encuentro, ingresan directamente con su carnet o abono y cuentan con prioridad absoluta. En cambio, quienes no tienen TLM deben ingresar al sistema de venta online y competir por los tickets disponibles, algo especialmente difícil en partidos de gran trascendencia como el Superclásico.

En River ya trabajan en una puesta en escena especial: la Subcomisión del Hincha impulsa una iniciativa para llenar el estadio de papelitos blancos durante el encuentro.

Cómo llega River al Superclásico

Con la victoria ante Racing, River clasificó a los playoffs y sumó su quinto triunfo consecutivo bajo las órdenes de Chacho Coudet. El equipo se mantiene segundo en la Zona B del torneo Apertura, a tres puntos de Independiente Rivadavia, líder de la misma.

Cómo llega Boca al Superclásico

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda viene de empatar frente a Independiente en la Bombonera y se mantiene tercero en la Zona A, que lidera Estudiantes de La Plata. Además, comenzó con éxito su participación en la Copa Libertadores tras vencer a Universidad Católica en Chile. Este martes tendrá su segunda presentación, recibiendo a Barcelona de Ecuador.