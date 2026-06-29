River no para de mover el mercado de pases: Lucas Beltrán a un paso de ser refuerzo

Lucas Beltrán está muy cerca de regresar a River Plate. El delantero no será tenido en cuenta por Fiorentina, por lo que desde Núñez avanzaron en las negociaciones para su incorporación. El acuerdo con el club italiano contempla la compra del 50% del pase por 7,5 millones de euros. De concretarse, Beltrán se convertiría en el quinto refuerzo de Eduardo Coudet en este mercado de pases.

Inicialmente, Beltrán tenía previsto continuar su carrera en Europa. Sin embargo, al confirmar que no tendría lugar en Fiorentina tras su préstamo en Valencia, y ante un mercado europeo poco abierto, escuchó la propuesta de River, la evaluó y está próximo a aceptar, según pudo saber Clarín.

De esta forma, el cordobés retornaría al club donde debutó en Primera, luego de haber desarrollado también las Inferiores en Instituto, de ser campeón y de haber sido transferido hace tres años por una cifra millonaria que superó los 20 millones de euros.

Si vuelve, Beltrán, de 25 años, iniciará su tercera etapa en River. El delantero compartió cancha con Julián Álvarez en las Inferiores y mantiene una amistad personal con “la Araña”. En su trayectoria, Beltrán tuvo un préstamo en Colón entre 2021 y 2022, tras su debut con la camiseta roja. Posteriormente fue repescado y explotó en 2023, año en el que fue campeón de la Liga Profesional bajo la dirección de Martín Demichelis. Entre sus dos ciclos en River suma 22 goles en 78 partidos.

En caso de que Beltrán se incorpore, River ya contaría con dos centrodelanteros, tras cerrar también el regreso de Rafael Santos Borré. El delantero llegará desde Inter de Porto Alegre, a cambio de 2,5 millones de dólares, y percibirá un salario equivalente a la mitad de lo que cobraba en Brasil, cerca de 4 millones de dólares anuales.

Con dos “9” en el plantel, River no seguiría buscando en esa posición, por lo que no avanzaría la negociación por Giovanni Simeone. A pesar de tener todo acordado con el jugador, la operación se trabó por la exigencia del presidente del Torino, que solicitaba 15 millones de euros para liberarlo, considerando que tiene contrato hasta 2028. River, en cambio, pretendía destinar entre 10 y 12 millones de dólares para la contratación de dos jugadores, no de uno solo.

Además, el pasado fin de semana fue agitado para el Millonario, que cerró la contratación del lateral derecho Giovanni González. El defensor uruguayo de 31 años llega desde Krasnodar de Rusia en una operación valuada en 500 mil dólares. Con pasado en Peñarol, Mallorca y River de Uruguay, González será una alternativa a Gonzalo Montiel para reforzar esa posición, luego de la salida de Fabricio Bustos.

De este modo, River mantiene el ritmo en un mercado de pases que ya incluye jugadores de jerarquía y continúa incorporando refuerzos para el segundo semestre. A estos se suman Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, quienes ya firmaron sus contratos. Otamendi se incorporará tras finalizar su participación con la Selección Argentina en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, mientras que Arambarri entrena con el plantel en Alicante, España, donde River lleva adelante la pretemporada en preparación para un semestre exigente, con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina por delante.

No obstante, River no se retira del mercado. El club mantiene negociaciones para incorporar a Ángel Correa y Thiago Almada, dos jugadores campeones del mundo que serían las figuras estelares para la temporada venidera.