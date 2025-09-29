River necesita recuperarse de inmediato: cómo hará Gallardo para revertir este duro momento ante Racing por la Copa Argentina

River necesita imperiosamente recuperarse. Y el jueves, ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Gigante de Arroyito, tiene una buena oportunidad para hacerlo. Aunque, también es un arma de doble filo. Porque si no lo logra, se puede producir un colapso que nadie imaginaba con Marcelo Gallardo en la dirección técnica.

Ahora bien, ¿cómo hará el Muñeco para cambiar al equipo en tan pocos días? Es que el entrenador ya probó de todo, en cuanto a nombres y esquemas y nada parece funcionar. Entonces, la única vía que le queda es la actitudinal que el mensaje llegue al menos una vez en este segundo ciclo para generar una motivación que le permita a los jugadores cambiar el chip y que la cabeza esté más clara para que las piernas no queden atrapadas en los vericuetos emocionales.

“La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Me deja enseñanzas todo el tiempo el fútbol. Partido a partido. Y yo no me voy a detener, voy a seguir buscando e intentando”, aseguró el entrenador Millonario.

Nacho recuperó su lugar en el medio. Foto: Maxi Failla

Y agregó: “Hay jugadores que a veces se insertan y funcionan bien, otros con otros tiempos. Los que funcionan bien se atraen… Hoy no tenemos individualidades que atraigan otras buenas. Yo dije que estábamos en 5 puntos. Cuando llegan futbolistas y tenés jugadores en 7 u 8 puntos, eso atrae y ayuda al crecimiento y todos van para adelante. Cuando no tenés esa base tenés que trabajar en conjunto, se demora más. Pero no voy a parar hasta conseguirlo”.

El tema es que, si bien tiene las espaldas grandes y la dirigencia lo respalda plenamente, el tiempo apremia. Porque River no encuentra funcionamiento y tampoco gana. Y en los paradas bravas, desde que volvió el Muñeco, el equipo flaqueó. Y ahora necesita ganar en la final anticipada que se le viene con Racing.

“Si hay algo que no puede no plasmarse es jugar con pasión. El fútbol se juega con pasión. Luego si errás pases, te perdés un gol, a mí no… Pero el equipo que me representa es el que juega con pasión y que lo sostenga”, sostuvo el Muñeco, quien además, manifestó que para estos duros momentos hay que tener “personalidad, templanza y huevos” para revertirlos.

Ante Racing, seguramente habrá un equipo parecido al que inició con Palmeiras, aunque iría con dos puntas. Probarán a Sebastián Driussi pero es difícil que llegue ya que recién se cumplirán dos semanas del desgarro que sufrió en el bíceps femoral izquierdo en la ida ante el conjunto brasileño.

Pero, más allá de cómo forme el equipo, de quiénes jueguen y cómo se paren, lo que River deberá tener el jueves en Rosario es coraje y determinación para poder pasar a Racing y que esta olla de presión en la que está inmerso no rebalse.