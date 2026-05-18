Ritondo también defendió una posible candidatura de Macri y apoyó que Santilli pelee por la gobernación en Provincia

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza sumó el lunes una nueva tensión con una declaración contundente de Cristian Ritondo, jefe del bloque de Diputados del macrismo. Aunque intentó apaciguar la interna, defendió una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri y rechazó las críticas de Martín Menem, quien en una entrevista con Clarín afirmó que si Macri decide competir el año próximo, «le haría un favor al kirchnerismo».

En diálogo con Radio Rivadavia, Ritondo subrayó que, respecto a las elecciones, «falta muchísimo para esa discusión y sería una irresponsabilidad darla hoy porque solo genera ruido». Además, destacó que “Mauricio Macri demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales, apoyando a este Gobierno antes de que fuera gobierno y respaldando como nunca un ex presidente a otro partido”. Agregó que la relación política debe ser recíproca y no unidireccional.

El referente del PRO bonaerense señaló que el rol actual de Macri es «liderar» el partido, «recorrer el país y seguir construyendo». Sobre el futuro del exmandatario comentó: “Lo que venga después lo va a decidir él, sin dudas pensando en que el país no vuelva para atrás. Confío en su decisión y especular desde otro lugar no es lo natural”.

Ritondo también respondió a los dichos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y aliado del Gobierno, con quien comparte la bancada. Fue categórico: “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo”. Además, aprovechó para criticar a La Libertad Avanza: “Cuando ellos estaban callados, o no sé qué hacían de su vida, nosotros veníamos combatiendo al kirchnerismo hace más de 20 años con Mauricio Macri a la cabeza. Plantear eso es desconocer la historia del PRO y de Macri. Quien piense que podemos especular con la vuelta del populismo tendrá que mirar hacia otro lado”.

A pesar de la cooperación legislativa, Ritondo se distancia progresivamente de los libertarios en la política diaria. Recientemente, un foco de tensión dentro del PRO fue la asignación del control de la Comisión Bicameral de Inteligencia al karinista Sebastián Pareja, luego de que supuestamente este cargo fuera ofrecido al partido amarillo. Al respecto, Ritondo afirmó: “Ellos sabrán del cumplimiento o no de la palabra. Nosotros no habíamos pedido, ellos lo ofrecieron y pusieron a alguien que les será más útil para el funcionamiento de la comisión. Hay un ida y vuelta en los gestos y las confianzas. Esperemos que en algún momento también se den cuenta de cómo funcionan esas cosas”.

Asimismo, en su rol de armador político bonaerense, Ritondo señaló que el ministro del Interior, Diego Santilli, “es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan para salir del abandono de Axel Kicillof”, actual gobernador de la Provincia. Cabe destacar que Santilli y Ritondo trabajan juntos desde hace 30 años y mantienen una relación de amistad anterior a la fundación del PRO. Aunque Santilli forma parte hoy del gabinete de La Libertad Avanza, ambos continúan ejerciendo el control del espacio amarillo en la provincia, respaldados por dirigentes propios.

No obstante, Ritondo aclaró que “falta mucho para la elección y el foco ahora está en demostrar que donde gobierna el PRO en la Provincia, la gente vive mejor”.

La fractura entre el PRO y La Libertad Avanza se profundizó desde el año pasado. El último quiebre se produjo en octubre, tras una reunión en Olivos con Mauricio Macri, que Javier Milei interrumpió abruptamente para anunciar el despido de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete. Desde entonces, Macri trabaja con agenda propia y ha relanzado al PRO de cara a 2027 con una serie de actividades, entre ellas un acto en Parque Norte, visitas a provincias como Chaco y Corrientes, y un reciente evento en Olivos.