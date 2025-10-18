Riña por una botella de vino en La Leonesa deja un herido

18 de octubre de 2025 Lectores: 94

Dos hombres alcoholizados se enfrentaron durante un torneo de fútbol barrial en La Leonesa, Chaco, la mañana de este sábado. El altercado, presuntamente originado por una botella de vino, concluyó con uno de los involucrados en el hospital con una herida cortante.

Conflicto en cancha barrial El incidente ocurrió cerca de las 11:30 horas en una cancha de fútbol del barrio Belgrano. Agentes de la comisaría local tomaron conocimiento del suceso tras la viralización de un video de la riña captado por vecinos. Según la investigación policial, el motivo del enfrentamiento entre los dos sujetos fue, supuestamente, una botella de vino. Ambos involucrados se encontraban en estado de ebriedad al momento de la disputa.