RIGI: aprueban el noveno proyecto con una inversión de US$ 277 millones

Pasadas las elecciones, el gobierno empieza a dar el visto bueno a los proyectos que quieren integrar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el programa con beneficios fiscales. Este miércoles, el ministro Luis Caputo informó que el Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto.

Se trata de un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná. Según informó el titular de la cartera de Hacienda, demandará una inversión de US$ 277 millones y podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, «fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina».

Aunque Caputo no lo detalló, se trata del proyecto de la empresa Terminales y Servicios, y ya había sido presentado al Gobierno en 2024.

Según Caputo, con este proyecto, las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI suman US$ 24.800 millones.

Los proyectos RIGI y los dólares que vienen

Proyecto Southern Energy

La iniciativa más grande que se aprobó es el de licuefacción de gas natural (para convertirlo a gas licuado, GNL) para las exportaciones en dos barcos que se instalarán en las costas de Río Negro entre la primavera de 2027 y fines de 2028, contratados por el consorcio Southern Energy -integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG-.

Los dos primeros años entrarán al menos US$ 505 millones, sobre unos US$ 2.825 millones que llegarán hasta el 2035 y US$ 6.878 millones hasta 2045.

Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)

También en Río Negro, es el segundo proyecto de mayor envergadura. Es para construir el ducto, estaciones de bombeo y una terminal de exportación de petróleo crudo por parte de YPF, Vista, PAE, Pluspetrol, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Shell y GyP de Neuquén.

El consorcio invertirá US$ 2.441 millones hasta principios de 2027, financiado por bancos internacionales en lo que hasta ahora es el mayor «project finance» (donde el riesgo es del proyecto y no de las empresas) privado del país.

Proyectos mineros: Salar del Rincón y Los Azules

Más atrás aparecen los proyectos de las mineras Rio Tinto para producir litio en Salta y McEwen Copper, que tiene Los Azules para extraer cobre de San Juan.

En el Salar de Rincón, cerca de la cordillera salteña, Rio Tinto desembolsará unos US$ 1.653 millones hasta el 31 de diciembre de 2027. De ellos, US$ 1.293,5 millones llegarán entre mediados de 2025 y mediados de 2027. La compañía prevé producir unas 60.000 toneladas de litio para exportar.

Mientras tanto, Los Azules tiene aprobado su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 2.672 millones, con estabilidad fiscal, acceso a los dólares, y seguridad jurídica. Está ubicado sobre la cordillera de los Andes, a 6 kilómetros de la frontera con Chile y a 80 kilómetros en línea recta de la localidad de Calingasta.

Los otros cuatro proyectos tienen menor escala y corresponden a un parque solar de YPF Luz en Las Heras, Mendoza; un parque eólico de PCR y Acindar en Olavarría, Buenos Aires; una inversión para litio de Galan en Catamarca y una siderurgia de Sidersa en San Nicolás, Buenos Aires.

En conjunto, estos últimos pondrán inversiones por US$ 773,8 millones en los próximos dos años, de acuerdo a las autorizaciones que aprobó Economía.

El RIGI aportará una buena cantidad de dólares.

Los proyectos RIGI pendientes

Por otro lado, existen 11 proyectos que están bajo evaluación del Gobierno, mayormente de minería. Los dos más grandes son de Glencore, por US$ 13.500 millones; si se aprueban, deberá desembolsar más de 2.700 millones de dólares.

El resto son Vehículos de Proyecto Único (VPU) que suman US$ 4.656 millones y que necesitan invertir el 40% en los primeros años, por lo que el total sería de US$ 1.862,4 millones en ese período.

Río Negro, Salta, San Juan y Catamarca son las provincias que más dólares verán llegar gracias al RIGI.