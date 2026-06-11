Riesgo país toca su nivel más bajo desde 2018 y suben bonos y acciones

El riesgo país arrancó este jueves con una fuerte baja, retrocediendo 59 puntos y ubicándose en 444 unidades, su nivel más bajo desde 2018. La última vez que este indicador, elaborado por JP Morgan, estuvo en un rango similar fue el 2 de mayo de aquel año, cuando cerró en 443 puntos básicos.

Esta caída se registró luego de que la calificadora de riesgo S&P mejorara la calificación crediticia de Argentina como emisor de deuda soberana en moneda extranjera, pasando de “CCC+/C” a “B-/B”.

El riesgo país mide la diferencia de rendimiento entre los bonos locales y los de Estados Unidos, y su descenso está acompañado por un significativo repunte tanto en los bonos como en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Este jueves, los bonos en dólares mejoraron hasta un 4%, mientras que las acciones, especialmente los papeles bancarios, lideraron las subas con incrementos de hasta el 12%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial mostró una baja de $5, cerrando a $1455 en el Banco Nación. Los dólares financieros también retrocedieron 1,4%, con el dólar MEP a $1445,98 y el contado con liquidación (CCL) a $1487,64.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el riesgo país ha experimentado una notable mejora. En ese momento, superaba los 1900 puntos. Durante la primera mitad de 2025, osciló entre 600 y 800 puntos, con un pico superior a 1400 en septiembre tras las elecciones provinciales. Sin embargo, luego del triunfo oficialista en octubre, inició una tendencia a la baja que llevó el indicador a cerrar ese año en 571 unidades.

En 2026, esta tendencia continuó y el jueves 11 de junio el riesgo país alcanzó su piso histórico en 446 puntos, acumulando una caída de 125 unidades, equivalente al 21,9% desde enero.

Entre los factores que impulsaron esta mejora se destaca la revisión positiva de S&P, que señaló que el gobierno argentino logró acceso a mayor liquidez para afrontar su deuda, gracias a superávits fiscales recurrentes y a la reducción de los desequilibrios económicos, incluida una menor inflación.

Además, la acumulación de reservas por parte del Banco Central, que lleva más de 100 días consecutivos comprando en el mercado de cambios y ha adquirido más de US$ 10.200 millones en lo que va del año, también contribuyó a esta evolución favorable del riesgo país.