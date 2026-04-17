Ricky Martin en el Campo de Polo: cómo llegar, horarios, accesos y todo sobre sus shows en la Argentina

Tras sus presentaciones en Córdoba y Rosario, Ricky Martin se presentará este viernes 17 y sábado 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Después de agotar localidades en escenarios internacionales, el artista se prepara para un reencuentro con su público local, que promete ser uno de los grandes eventos del año.

A tres años de su última visita al país, el cantante vuelve a encontrarse con sus fanáticos argentinos, quienes lo acompañaron a lo largo de distintas etapas de su trayectoria. Este regreso genera expectativa tanto entre quienes crecieron con sus primeros éxitos como entre nuevas generaciones.

En los últimos días, la llegada de Ricky Martin en un vuelo privado junto a sus hijos mellizos, Valentino y Matteo, causó furor en las redes sociales y aumentó la expectativa de cara a los conciertos.

Las funciones forman parte de su gira internacional *Ricky Martin Live 2026*, con la que el artista ha recorrido Sudamérica. Tras su paso por Argentina, el ícono de la música latina visitará también México, Croacia, Italia, Suiza, Polonia, Hungría, entre otros países.

**Cómo llegar al Campo Argentino de Polo**

– **Colectivos:** 12, 15, 29, 34, 41, 55, 57, 64, 130, 160, 166, 194.

– **Trenes:** Línea San Martín (estación Palermo) / Línea Mitre ramal Tigre (estación Tres de Febrero).

– **Subte:** Línea D (estación Ministro Carranza).

**Horarios**

– Apertura de puertas: 17:00.

– Sofía Mora (telonera): 20:30.

– Show de Ricky Martin: 22:00.

**Accesos**

– Campo de pie, plateas y hospitality: ingreso por Av. del Libertador y Ortega y Gasset (puertas 3 y 4).

– Platea preferida oeste: ingreso por Av. del Libertador y Dorrego (puerta 5).

– Platea preferida este: ingreso por Av. Luis María Campos y Dorrego (puerta 11).

– VIP Platino, VIP Oro y VIP: ingreso por Bullrich y Cerviño (puertas 8 y 10).

**Objetos prohibidos**

No se permiten equipos profesionales de foto y video, iPads, tablets, laptops, palos de bandera, selfie sticks, envases, alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas o latas, equipos de mate, pirotecnia, armas o elementos punzocortantes, sustancias ilegales, cochecitos de bebés, punteros láser, paraguas, cascos o camisetas de fútbol, banderas con varillas mayores a 1.5 metros, aerosoles ni líquidos inflamables.

**Setlist esperado**

El espectáculo propone un recorrido musical por distintas etapas de la carrera de Ricky Martin. El repertorio incluirá clásicos como *Livin’ la Vida Loca, Pégate, The Cup of Life* y *María*, que marcaron a toda una generación, junto a baladas románticas como *Fuego de Noche, Nieve de Día; Tal vez* y *Te extraño, te olvido, te amo*. Además, el show incorporará temas recientes como *Vente Pa’ Ca* y *La Mordidita*.

A continuación, la lista de canciones que formaron parte de sus últimos conciertos de la gira:

– Pégate

– María

– Adrenalina (cover de Wisin)

– Bombón de azúcar

– Vuelve (cover de Franco de Vita)

– Shake Your Bon-Bon

– Qué rico fuera

– Lola, Lola

– La bomba

– She Bangs

– Tal vez

– Gracias por pensar en mí

– A medio vivir (cover de Franco de Vita)

– Y todo queda en nada / Fuego de noche, nieve de día

– Te extraño, te olvido, te amo

– Tu recuerdo

– Bomba Intro

– La mordidita

– Por arriba, por abajo

– Vente pa’ ca

– Livin’ la Vida Loca

– The Cup of Life