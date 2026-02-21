Ricardo Montaner en la Argentina: accesos, lista de canciones y lo que tenés que saber de sus recitales en Movistar Arena este 21, 22 y 27 de febrero

Tras cuatro años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner regresa a Buenos Aires para tres presentaciones en el Movistar Arena, este sábado 21, domingo 22 y viernes 27 de febrero, en el marco de su esperada gira mundial El Último Regreso Tour 2026, que también recorrerá Rosario y Córdoba. Se cree que será la última gran gira del artista.
El tour de Ricardo Montaner comenzará en la Argentina y dará inicio a un recorrido internacional de más de 120 conciertos que pasará por Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y España.
Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que atravesaron a distintas generaciones, en sus shows el artista promete un recorrido por los clásicos románticos que consolidaron su carrera.
Cómo comprar las últimas entradas para el show de Ricardo Montaner en el Movistar Arena
Todavía hay entradas disponibles para los shows de Ricardo Montaner en el Movistar Arena este 21, 22 y 27 de febrero. Los tickets se pueden adquirir de manera oficial únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar a partir de $70.000.
Ricardo Montaner en la Argentina: cómo llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte
Colectivo: Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.
Subte: Línea B: Estación Dorrego
Trenes: Urquiza: estación Federico Lacroze – San Martín: estación Villa Crespo.
Horarios
Apertura de puertas: 19.00
Inicio del show de Ricardo Montaner: 21.00
Acceso
Ingreso por Avenida Corrientes 6094: plateas sectores 301 a 317 y también está destinado a personas con movilidad reducida.
Ingreso por Humboldt 450: campo (sectores A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N) y a las plateas sectores 102 a 118.
Objetos prohibidos
Equipos de fotografía y video
Ipads, tablets y laptops
Palos de banderas y selfie sticks
Envases de ningún tipo
Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo
Alimentos y bebidas de cualquier tipo
Sustancias ilegales
Paraguas o sombrillas
Pirotecnia y explosivos de ningún tipo
Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts
Armas de todo tipo u objetos punzocortantes
Punteros laser
Equipos de mate
Aerosoles, líquidos inflamables, etc.
Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol
Coches de bebés
Bolsos y/o mochilas
Ricardo Montaner en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Movistar Arena
El cantante Ricardo Montaner repasará sus grandes clásicos que marcaron su trayectoria musical, con canciones que atravesaron generaciones y se consolidaron como himnos románticos del pop latino.
Durante el show, el artista interpretará éxitos incluidos en distintos discos de su carrera, entre ellos La cima del cielo, Será, A dónde va el amor, Castillo azul y Sólo con un beso. A continuación, la posible lista de canciones que interpretaría en sus shows en el Movistar Arena:
La cima del cielo
Será
A dónde va el amor
Castillo azul
Sólo con un beso
Resumiendo
Vamos pa’ la conga
Yo que te amé
Yo sin ti
Ojos negros
Para llorar
Quisiera
Bésame
Te echo de menos
Te adoraré
Tan enamorados
Yo no fumo
Déjame llorar
La gloria de Dios
Me va a extrañar