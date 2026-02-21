Ricardo Montaner en la Argentina: accesos, lista de canciones y lo que tenés que saber de sus recitales en Movistar Arena este 21, 22 y 27 de febrero

Tras cuatro años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner regresa a Buenos Aires para tres presentaciones en el Movistar Arena, este sábado 21, domingo 22 y viernes 27 de febrero, en el marco de su esperada gira mundial El Último Regreso Tour 2026, que también recorrerá Rosario y Córdoba. Se cree que será la última gran gira del artista.

El tour de Ricardo Montaner comenzará en la Argentina y dará inicio a un recorrido internacional de más de 120 conciertos que pasará por Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y España.

Con más de 40 años de trayectoria, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que atravesaron a distintas generaciones, en sus shows el artista promete un recorrido por los clásicos románticos que consolidaron su carrera.

Cómo comprar las últimas entradas para el show de Ricardo Montaner en el Movistar Arena

Todavía hay entradas disponibles para los shows de Ricardo Montaner en el Movistar Arena este 21, 22 y 27 de febrero. Los tickets se pueden adquirir de manera oficial únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar a partir de $70.000.

Ricardo Montaner en la Argentina: cómo llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte

Colectivo: Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.

Subte: Línea B: Estación Dorrego

Trenes: Urquiza: estación Federico Lacroze – San Martín: estación Villa Crespo.

Horarios

Apertura de puertas: 19.00

Inicio del show de Ricardo Montaner: 21.00

Acceso

Ingreso por Avenida Corrientes 6094: plateas sectores 301 a 317 y también está destinado a personas con movilidad reducida.

Ingreso por Humboldt 450: campo (sectores A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N) y a las plateas sectores 102 a 118.

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video

Ipads, tablets y laptops

Palos de banderas y selfie sticks

Envases de ningún tipo

Bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo

Alimentos y bebidas de cualquier tipo

Sustancias ilegales

Paraguas o sombrillas

Pirotecnia y explosivos de ningún tipo

Banderas con varillas y/o mayores a 1.5mts

Armas de todo tipo u objetos punzocortantes

Punteros laser

Equipos de mate

Aerosoles, líquidos inflamables, etc.

Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol

Coches de bebés

Bolsos y/o mochilas

Ricardo Montaner en la Argentina: lista de canciones que se espera que suenen en el Movistar Arena

El cantante Ricardo Montaner repasará sus grandes clásicos que marcaron su trayectoria musical, con canciones que atravesaron generaciones y se consolidaron como himnos románticos del pop latino.

Durante el show, el artista interpretará éxitos incluidos en distintos discos de su carrera, entre ellos La cima del cielo, Será, A dónde va el amor, Castillo azul y Sólo con un beso. A continuación, la posible lista de canciones que interpretaría en sus shows en el Movistar Arena:

La cima del cielo

Será

A dónde va el amor

Castillo azul

Sólo con un beso

Resumiendo

Vamos pa’ la conga

Yo que te amé

Yo sin ti

Ojos negros

Para llorar

Quisiera

Bésame

Te echo de menos

Te adoraré

Tan enamorados

Yo no fumo

Déjame llorar

La gloria de Dios

Me va a extrañar