Ricardo Lorenzetti dijo que fue perseguido en el gobierno de Mauricio Macri y apuntó contra Elisa Carrió: “Me atacó hasta que volteó la presidencia de la Corte”

Ricardo Lorenzetti aseguró este jueves que fue víctima de una persecución durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, y apuntó contra Elisa Carrió por llevar a cabo “un ataque terrible” durante dos años seguidos para que dejara la presidencia de la Corte Suprema.

“Mi relación con Mauricio Macri fue mala. Me persiguieron. (Carrió) Todas las semanas me atacó durante dos años seguidos hasta que logró voltear la presidencia de la Corte. Eso fue un ataque terrible”, destacó el juez del Máximo Tribunal en una entrevista que concedió al canal de streaming Blender.

Consultado por los motivos de esos ataques por parte de la dirigente de la Coalición Cívica, en ese momento parte de la gestión de Cambiemos, Lorenzetti indicó: “Querían cambiar la presidencia de la Corte. Porque yo he sido independiente toda mi vida, no acepto ninguna cosa, yo he fallado de acuerdo a mi criterio”.

En ese sentido, recordó: “Cuando asumió Macri nosotros sacamos los primeros fallos de coparticipación de la historia de la Corte y esos fallos fueron muy importantes porque lograron sostener a las provincias durante casi todo ese gobierno. Hasta Macri lo escribió, que nosotros condicionamos su gobierno”.

“La idea no fue condicionar a Macri, sino señalar que la Constitución establece un país federal y, por eso, requiere que esos recursos sean repartidos con equilibrio federal. Esos fueron los tres fallos y los firmamos con mucha convicción. Y los volvería a firmar”, manifestó convencido, y agregó que fue “muy atacado” por ser “el presidente” de la Corte.

En paralelo, se refirió a la decisión de Mauricio Macri de designar jueces para la Corte por decreto.

“Cuando Macri designa por decreto, nosotros nos negamos a tomarle juramento. Hicimos una reunión en la Corte, estábamos Highton, Maqueda y yo. Dijimos ‘no, no corresponde tomarle juramento porque es un mecanismo excepcional, porque es un mecanismo que va a afectar a la Corte’ y me negué a tomarle juramento. Cosa que no ocurrió últimamente, ¿no?”, deslizó.

Y completó: “Pero yo he mantenido la coherencia, estoy muy tranquilo, no tomé juramento a un juez que es designado por decreto, no me voté a mí mismo nunca».