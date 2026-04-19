Ricardo Arjona y un nuevo récord en Buenos Aires: suma una fecha más en su serie de shows en el Movistar Arena

Mientras el público argentino se prepara para reencontrarse con Ricardo Arjona en mayo, el cantante continúa batiendo récords en Buenos Aires. Su gira «Lo que el Seco no dijo Tour», la producción más ambiciosa de su trayectoria, comenzó con 23 shows en Guatemala y siguió con cinco funciones agotadas en Nueva York, Miami y Los Ángeles. Próximamente se presentará en Puerto Rico antes de arribar a Buenos Aires, donde la demanda no cesa.

El regreso de Arjona a la Argentina sucede tras casi dos años sin una serie tan extensa de conciertos en el país. Menos de una semana atrás, el artista logró un hito histórico al agotar 13 fechas en el Movistar Arena, estableciendo un récord en ese estadio. La alta demanda llevó a sumar una nueva función, convirtiendo al cantante en huésped habitual del escenario durante gran parte de mayo. Su estadía se asemeja más a una residencia que a una gira convencional.

La nueva fecha anunciada es el 25 de mayo, que, por ahora, cierra esta extensa serie de conciertos en el Movistar Arena. Las entradas para este espectáculo ya están disponibles. Este fenómeno se apoya también en antecedentes recientes: en 2022, Arjona ofreció ocho funciones agotadas en el mismo estadio, y en diciembre de 2023 presentó dos conciertos en el estadio Vélez Sarsfield, ambos con localidades agotadas. Estas presentaciones cerraron su exitoso tour Blanco y Negro, que convocó a más de dos millones de personas alrededor del mundo.

Además, su historia en la Argentina incluye un récord impresionante: en 2006, durante la gira Adentro, Arjona realizó 34 funciones consecutivas en el Luna Park, reuniendo a más de 230 mil espectadores. Este antecedente sigue siendo un referente cada vez que supera sus propios logros.

Las fechas confirmadas para los shows de Ricardo Arjona en el Movistar Arena durante mayo son: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo, con entradas disponibles a través del sitio oficial del estadio.

Tras su paso por Buenos Aires, la gira continuará por América Latina con presentaciones en el Movistar Arena de Santiago de Chile y escalas en Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica.