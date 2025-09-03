Ricardo Arjona sigue agotando y agregando shows en Movistar Arena: ahora hay dos más y son diez en total, cómo sacar las entradas

Ricardo Arjona volvió a demostrar por qué es un verdadero fenómeno en la Argentina: en menos de seis horas agotó seis shows en Movistar Arena. Y al día siguiente agotó dos más. Unas 120 mil entradas vendidas. La gira, reconocida como la producción más impactante de su trayectoria, promete sorprender con una puesta en escena única en la carrera del artista.

De esta manera, los conciertos de los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 y 18 de mayo están sold-out, con localidades agotadas. Y se acaban de agregar dos fechas más: 23 y 24 de mayo. Ahora en total habrá unas 150 mil personas, más que dos canchas de River.

Ricardo Arjona estará en mayo de 2026 en el Movistar Arena con diez fechas.

Este regreso es parte de su nuevo tour Lo que el Seco no dijo, quien este año agotó en tiempo récord las entradas para dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Además tuvo cuatro sold-out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

Cómo y cuándo comprar las entradas para ver a Ricardo Arjona en Argentina

Los tickets para las nuevas fechas se podrán comprar a partir de este jueves 4 de septiembre, a las 16 horas.

Estarán disponibles únicamente a través de www.movistararena.com.ar.

Se desaconseja la compra en sitios no oficiales para evitar caer en estafas.

Idolo en la Argentina

En su última visita a la Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold-out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield, también con localidades agotadas. Estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

Cabe recordar que Arjona tiene el record de conciertos en el Luna Park, con 34 estadios llenos en 2006.

Ahora, de regreso a Buenos Aires en mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una experiencia que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

Toda esta actual locura comenzó el lunes 1° de septiembre, tras el anuncio de su llegada a la Argentina, en el marco de su gira Lo que el Seco no dijo. Ese día, las entradas para las dos primeras funciones se agotaron en 70 minutos, por lo que el músico decidió sumar nuevas fechas que al día siguiente ya estaban agotadas y hubo que agregar dos más

Este éxito no sorprende, no sólo porque es sabido que tiene una base de fans muy consolidada en la Argentina, sino también porque Arjona está en un momento histórico para su carrera.

Como si todo esto fuera poco, el músico confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado justamente Lo que el Seco no dijo. Según sus propias palabras, es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento. Y lo presentará el año que viene en los escenarios de Buenos Aires.

Un poco de historia

Ricardo Arjona nació en Guatemala, hijo de dos profesores de escuela que se conocieron en una aldea llamada El Ixcanal. La familia dependía de los lugares a los que enviaban a su padre como maestro, lo que los hizo itinerantes.

Para llegar a fin de mes, Nohemí (la madre) vendía radios de transistores a plazos y, trepados en una moto, cada fin de mes cobraban los pagos por todo el país. Un accidente casi les cuesta la vida; la madre permaneció más de un mes en el hospital con la columna destrozada.

Ricardo Arjona es el guatemalteco que la rompe en la movida latina.

Ya recuperada, los problemas económicos la obligaron a irse de espalda mojada (ilegal) a Nueva York y trabajar en una fábrica de peluches hasta lograr saldar todas las deudas. El padre seguía con su labor de maestro y le enseñó al Seco (apodo de Ricardo Arjona en su entorno cercano) a tocar la guitarra desde los 8 años.

Logró sobrevivir una de las épocas más siniestras de su país, en la que los problemas sociales acabaron con la vida de más de 250 mil personas. Sus primeras canciones eran una clara denuncia contra los problemas sociales. El Seco ganaba prácticamente todos los certámenes estudiantiles de la canción en el país, con canciones que él componía y que señalaban la realidad social que lo rodeaba.

Su madre se volvió en contra de la guitarra, de las canciones y de los libros que leía. Una tarde quemó toda su literatura y regaló su guitarra; al recibir el reproche de su hijo, ella emitió una sola respuesta: «Te van a matar, patojo».

Hoy, en El Ixcanal, la aldea donde sus padres se conocieron y fueron maestros, a través de su fundación Adentro, Ricardo Arjona construyó lo que podría ser una de las escuelas multidisciplinarias más importantes de Latinoamérica, por sus instalaciones, su funcionamiento impecable y el cambio social que genera.

Ricardo Arjona tiene una gran base de fans en Argentina, que siempre lo espera con los brazos abiertos.

El artista fue maestro de escuela como su padre, jugó básquet y llegó al seleccionado nacional; ostenta el récord de más anotaciones en un partido con 79 puntos. Pero jamás abandonó la música. Se mudó a México a los 24 años, y tras tres años de rechazos y dos canciones en el primer lugar en las voces de otros, tuvo el valor para producir, con dinero prestado, su primer disco internacional: Animal nocturno.

Antes, también había trabajado a la gorra, cantando sus canciones en la calle Florida, en Buenos Aires.

Después de esto, la historia se resume rápidamente: más de 80 millones de discos vendidos y más de 41 millones de seguidores en redes sociales. Su última gira llevó a más de 2 millones de personas en Latinoamérica y Europa, con boleto pagado, a ver uno de sus conciertos. Se presentó en los lugares más emblemáticos del mundo. Sus puestas en escena reúnen todo lo necesario para que, más que un concierto de música, sea una experiencia que toca todos los sentidos.